Dünyanın en prestijli dağ bisikleti organizasyonlarından olan UEC MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayeleri ve Büyükşehir ev sahipliğiyle Sakarya'da unutulmaz bir heyecana sahne oldu. Avrupa'nın iki şampiyonu, binlerce kişinin doldurduğu Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde adını zirveye yazdırdı.

SAKARYA (İGFA) - Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde adrenalin, heyecan ve coşku zirveye tırmandı.

UEC MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayelerindeSakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarının heyecanla beklediği şampiyona kapsamında 15 ülkeden 49 yıldız pedal,seyir zevki en yüksek olan parkurlardan biri olan vadi içinde nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. Sakarya'dan, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyadan binlerce sporsever tribünleri doldurdu ve yarışı parkur çevresindeki seyir alanlarından izledi.

Birçok yerel, ulusal ve dünya basını yarışları yerinde takip etti, birçok farklı ülkede canlı yayınlandı.

İŞTE AVRUPA ŞAMPİYONLARI

Müsabaka sonucunda Avrupa şampiyonları ise belli oldu. Kadınlarda Çekyalı Adela Pernicka, erkeklerde ise Slovenyalı JakobKlemencicyarışta en iyi dereceyi yaparak kıta şampiyonluğunu ilan etti.

Müsabakaları kadınlarda Alman MarionFromberger ikinci, Fransız Margaux Borrely üçüncü, erkeklerde Avusturyalı TheoHauser ikinci, Romanyalı Ede-Karoly Molnarise üçüncü sırada tamamladı.

Podyuma çıkan sporculara ödüllerini ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve Cumhurbaşkanlığı Himayeleri Koordinatörü Ahmet Hakan Şahin takdim etti.

Organizasyonun Sakarya'nın uluslararası alandaki tanınırlığına kattığı değerden söz eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, '2026 yılında da Avrupa'nın ve Dünya'nın en iyi pedallarını şehrimizde ağırlıyoruz. Tüm Dünya'da izlenen bisikletin en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptık. Tüm Dünya Sakarya'yı izledi. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Milletvekillerimiz ve Sakaryalı hemşerilerime teşekkür ederim. Doğru zamanda doğru işi yapabilmek için sporun her alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Spor salonlarından futbol, basketbol ve voleybol sahalarına kadar her alanda spor yatırımlarımıza devam ediyoruz. İnşallah 14 Haziran'da Dünya Kupası yarışlarını da başarıyla gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, 'Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilen çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu gurur hepimizin. Bu organizasyonun arkasında çok büyük emek ve gayret var. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza emekleri ve gayretleri için teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, 'Önemli bir organizasyonu başarıyla tamamladık. Dünya'ya örnek olacak şekilde tamamladık. Bu başarıda emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum. Bisiklet ülkemizde değerli bir spor haline geldi. İnşallah ilerleyen günlerde daha da fazla uluslararası organizasyonları ülkemizde düzenlemeye devam edeceğiz' dedi.

Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen sahne şovları, gösteriler ve podyum ışıkları eşliğindeki etkinlikler, organizasyona şölen havası kattı. Tribündeki binlerce kişi şovlara alkışlarla eşlik etti, günü çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Ayrıca vadiyi dolduran kalabalık arasından 54 kişiye, sahnede yapılan çekilişle bisiklet hediye edildi. Hediyelerin takdimini ise bizzat Başkan Alemdar ve protokol üyeleri yaptı.

14 Haziran Pazar günü ikinci kısmında ise UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası Sakarya'da gerçekleştirilecek ve dağ bisikletinde dünyanın en prestijli yarışında coşku bu kez coşku çok daha yüksek olacak. Günün sonunda ise sanatçı Fettah Canhalk konseri verecek.