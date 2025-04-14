Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursaspor’un son iç saha maçı için yönetime ‘anı bileti’ çıkarma çağrısı yaptı. Ekmekçi, yerel medyanın da başarılı geçen sezonda pay sahibi olduğunu ifade etti.BURSA (İGFA) - Nesine 3’üncü Lig 1’nci Grup’ta sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala en yakın rakibine 10 puan fark atarak şampiyonluğa ulaşan Bursaspor şehre büyük bir sevinç yaşattı. Başkan Enes Çelik liderliğinde Adem Çağlayan’ın teknik direktörlüğünde Nesine 2’nci Lig’e ‘merhaba’ diyen Yeşil Beyazlılar, son sezonlardaki kötü gidişe de ‘dur’ demiş oldu.

Bursaspor’un lig yükselmesiyle şehrin de lig atladığını kaydeden TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, zor ama önemli bir sezonda Yeşil Beyazlıların mutlu sona ulaştığını hatırlattı. Bursaspor’un 20 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Bornova 1877 Sportif Yatırımlar’ı ağırlayacağını ifade eden Ekmekçi, Bursaspor yönetimine de çağrı yaptı. Bu karşılaşma için yönetimin ‘anı bileti’ çıkarabileceğini dile getiren Mehmet Ali Ekmekçi, “Bursaspor’un bu yılki en önemli destekçisi taraftar oldu. Her hafta ayrı bir rekor kırarak, eşsiz koreografi ve sosyal sorumluluk taşıyan pankartlarıyla yıldız gibi parladı. Sezonun son iç saha karşılaşması olan Bornova maçında satışa sunulacak olan ‘anı biletleri’ Yeşil Beyaz sevdalıları için hem hatıra olacak, hem de kulüp için yeni bir gelir fırsatı doğuracak. Toplamda 1.8 milyar liralık borcu 10 ay gibi kısa bir sürede kapatan yönetime de güzel bir teşekkür olacaktır. Yeni sezon için de yönetime bir motivasyon kaynağı olur. Kent protokolü, yönetimin ve taraftarın ardından sıra sende haydi Bursa” dedi.

BURSASPOR’UN BAŞARISI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Bursa medyasının sezon boyunca önemli işlere imza attığını kaydeden Başkan Ekmekçi, “Özellikle yerel medyada çalışan meslektaşlarımız gerçekleştirdikleri doğru ve objektif habercilikle Bursaspor’un ulusal ve uluslararası çapta başarısının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Bursalı medya mensupları çok başarılı bir işe imza attı. Sezon boyunca yabancı gazeteciler de dönem dönem basın tribünde yer alarak taraftarın oluşturduğu ambiyansı okuyucularıyla ve takipçileriyle paylaştı. Dünya Bursaspor’u konuştu. Süper Lig’e uzanan yolculukta Bursaspor sürekli başarılarıyla gündemde kalmaya devam edecek” diye konuştu.