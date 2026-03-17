Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri personelinin Senegal'de arama kurtarma eğitimleri verdiğini ve ortak uçuşlar icra edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının uluslararası görevler kapsamında Senegal'de önemli bir iş birliği faaliyetini sürdürdüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetleri personeli, Senegal'in sorumluluk sahasında arama kurtarma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve destek faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda Senegal hava sahası ile deniz yetki alanlarında eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Faaliyetlerin, bölgedeki operasyonel kapasiteyi artırmayı ve iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Bu arada karşılıklı güvenin pekiştirilmesi amacıyla 12 Mart 2026 tarihinde Senegal uçucu personelinin de katılımıyla 'Keşif Gözetleme ve Deniz Gözetimi Desteği' uçuşları icra edildi. Ortak uçuşların, iki ülke personeli arasında koordinasyon ve tecrübe paylaşımına önemli katkı sağladığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı, dost ve müttefik ülkelerle savunma alanındaki iş birliklerinin artarak devam edeceği vurgulandı.