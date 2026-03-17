Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yayımladığı NOTAM ile hava sahasında hava trafik ve havacılık bilgi hizmetlerinde tek yetkili otorite olduğunu vurguladı.

KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), hava sahasına ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından paylaşılan NOTAM'da, ülke hava sahasında hava trafik ve havacılık bilgi hizmetlerinin sağlanmasında tek yetkili otoritenin KKTC olduğu ifade edildi.

Yayımlanan NOTAM kapsamında, bölgede faaliyet gösteren tüm hava araçlarına uçuş emniyetini en üst seviyede gözetmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, pilotların ve ilgili havacılık unsurlarının yayımlanan güncel havacılık bilgilerini dikkatle takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Ayrıca hava araçlarının, uçuş güvenliğinin sağlanması adına ilgili hava trafik birimleri ile koordinasyon içinde hareket etmelerinin önemine dikkat çekildi.