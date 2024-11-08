Sosyal medya fenomeni ve finans yorumcusu Nur Esin, 2024 ABD Başkanlık Seçimlerinde Donald Trump'ın zaferinin ardından düşüşe geçen altın fiyatları hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.abdpost.com / ABD (İGFA) - Sosyal medya fenomeni Nur Esin (@nuresin34), Trump'ın seçim zaferiyle birlikte finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalara dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Esin, yaptığı açıklamada, "Trump'ın kazanması, piyasaların risk iştahını artırarak güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi düşürdü. Özellikle yatırımcılar, ekonomik belirsizliklerin azalmasıyla birlikte daha riskli varlıklara yönelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları, Trump'ın seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından düşüş göstermişti. Küresel çapta yatırımcıların, Trump'ın politika ve ekonomik vaatlerinin piyasaları istikrara kavuşturacağı beklentisiyle altından daha yüksek getiri vaat eden diğer varlıklara yöneldiği belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Finansal analizlerde, altın fiyatlarındaki bu düşüşün, önümüzdeki dönemde Trump'ın yönetiminin ekonomiye etkilerine bağlı olarak değişebileceği öngörülüyor.

Nur Esin'in paylaştığı bu yorum, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, altın ve diğer değerli metallerle ilgili yatırımcılar arasında da yeni tartışmaların kapısını aralamış durumda.