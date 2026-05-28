Türkiye şeftali ve nektarinde bereketli bir sezona hazırlanıyor. Şeftali sezonun ilk hasat töreni Selçuk'ta gerçekleştirildi. 2026 yılının dört ayında şeftali ve nektarin ihracatı yüzde 347'lik artışla 90 milyon dolar oldu. Şeftali ve nektarin ihracatında 250 milyon dolar hedefleniyor.

İZMİR (İGFA) - Türkiye şeftali ve nektarinde bereketli bir sezona hazırlanıyor. Şeftali ve nektarinde sezonun ilk hasat töreni Selçuk'ta gerçekleştirildi. 2026 yılının dört aylık döneminde şeftali ve nektarin ihracatı yüzde 347'lik artışla 90 milyon dolar oldu. Şeftali ve nektarin ihracatında hedef 250 milyon dolar olarak konuldu.

'Şeftali Hasat Töreni'ne İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Selçuk Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Acargil, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, Türkiye Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Demircan, Tolga Selim Kağan, Muhammet Elçiboğa, Denetim Kurulu Üyesi Recep Çöpten katıldı.

Türkiye'nin şeftali ve nektarin üretiminde dünya üçüncüsü olduğunu ifade eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, 2002 yılında 455 bin ton olan şeftali ve nektarin üretiminin 22 yılda yüzde 159'luk artışla 1 milyon 180 bin tona ulaştığını vurguladı.

Şeftali ve nektarin üretiminin 2025 yılında iklim krizi nedeniyle 642 bin tona gerilediğini paylaşan Balık, '2026 yılında şeftali ve nektarin rekoltesinin 1 milyon tonun üzerine çıkmasını bekliyoruz. 2024 yılında 255 milyon dolar olan şeftali ve nektarin ihracatıyla dünya ikincisi olmuştuk. 2024 yılında rekoltedeki düşüşle uyumlu olarak 160 milyon dolara gerilemiştik. 2026 yılında rekoltedeki artışla birlikte ihracatta tekrar 250 milyon dolar bandına çıkmayı hedefliyoruz' şeklinde konuştu.