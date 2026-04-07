Trakya bölgesindeki barajlarında Nisan ayı itibariyle güncel doluluk oranları, geçtiğimiz yıla oranla belirgin bir artış göstererek üreticinin yüzünü güldürdü. Özellikle Edirne ve Kırklareli'deki bazı barajların tam doluluk seviyesine yaklaşması dikkat çekiyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne genelindeki barajların toplam doluluk oranı yüzde 60 seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 47 idi.

Yenikarpuzlu yüzde 98 ile bölgenin en dolu barajı olurken, Süloğlu yüzde 95, Sultanköy yüzde 90, Hamzadere yüzde 88, Altınyazı yüzde 44, Çakmak yüzde 26, Kadıköy yüzde 4 ile en düşük seviyede yer aldı.

KIRKLARELİ BARAJLARI: KAYALIYÖY VE KIRKLARELİ BARAJINDA BÜYÜK ARTIŞ

Kırklareli'de baraj doluluk oranları ortalaması yüzde 57 olarak kaydedildi. Geçen yıl yüzde 27 olan bu orandaki artış, bölge tarımı için hayati önem taşıyor.

Buna göre doluluk oranlarında Kırklareli Barajı yüzde 64, Çayırdere yüzde 59, Kayalıköy yüzde 56, Armağan yüzde 47 oldu.

TEKİRDAĞ BARAJLARI: ÇOKAL BARAJI LİDER

Tekirdağ bölgesindeki barajların genel doluluk oranı yüzde 42 seviyesinde kalırken, Çokal yüzde 66, Naipköy yüzde 15, Türkmenli yüzde 13, Karaidemir yüzde 10 olduğu tespit edildi.

Trakya bölgesi toplamında barajların aktif doluluk oranı yüzde 55 olarak ölçülürken, 2025 yılının aynı dönemindeki yüzde 41'lik orana göre yüzde 14'lük bir artış yaşandığının gözlenmesi özellikle Edirne'deki Süloğlu ve Yenikarpuzlu gibi barajların neredeyse tam kapasiteye ulaşması, çeltik ve buğday üreticileri için sulama sezonu öncesi büyük bir moral kaynağı oldu. Buna karşın Tekirdağ'daki Karaidemir ve Türkmenli barajları ile Edirne'deki Kadıköy barajının kritik seviyelerde kalması, bölgesel olarak su kullanımında dikkatli olunması gerektiğini gözler önüne serdi.