Araya girenlerin müdahalesiyle uzaklaştırılan Albayrak'ın ardından zabıta ekipleri ve belediye çalışanları basın mensuplarını salondan çıkardı.

Bu sırada toplantıyı görüntüleyen basın mensuplarını fark eden Albayrak, 'Ne çekiyorsun' diyerek gazetecilerin üzerine yürüdü.

Tartışmanın büyümesi üzerine toplantıya ara verildi. Aranın ardından yeniden başlayan oturumda Albayrak, meclis üyelerine tepki göstererek, 'Bu memlekette hırsıza hırsız diyeceksiniz' ifadelerini kullandı.

Albayrak, denetim raporu sonuçlarının meclis toplantısında açıklanamayacağını ve basınla paylaşılamayacağını savunarak, Küçük'ün açıklamalarının kanuna aykırı olduğunu ileri sürdü.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Akçakoca Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısının ilk birleşiminde, AK Partili Meclis Üyesi Zafer Küçük, belediyenin denetim raporlarında yer alan bazı harcamaları eleştirdi. Küçük'ün raporu okuyarak harcamaları sıralamaya başlaması üzerine Belediye Başkanı Fikret Albayrak yerinden kalkarak müdahalede bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile AK Partili meclis üyesi Zafer Küçük arasında belediye meclisi toplantısında yaşanan tartışma nedeniyle oturum ertelendi.

