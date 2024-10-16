Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Trabzon'da Valiliği ziyaret ederek il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.TRABZON (İGFA) - Çeşitli programları kapsamında Trabzon'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikte basına kapalı düzenlenen il eğitim değerlendirme toplantısının ardından açıklamada bulunan Tekin, Malatya'daki deprem nedeniyle "Geçmiş olsun." temennisinde bulundu.

Bakan Tekin, Malatya ve Elazığ Valiliklerinin eğitime bir (1) gün ara verdiğini anımsatarak, "Depremden etkilenen başta Malatya ve Elazığ'da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere herkese 'Geçmiş olsun.' diyelim. Biz sürekli il müdürlerimizle irtibat hâlindeyiz. İlçe millî eğitim müdürlerimizle, okullarımızla ilgili herhangi bir can kaybı ya da binalarımızda herhangi bir hasarla ilgili tespitimiz yok. Çok şükür ama yine de tedbirli olmakta fayda var. O yüzden Valiliklerimizin bu kararı çok da yerinde olmuş. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Milletimize de bir kez daha 'Geçmiş olsun.' diyelim." diye konuştu.

"EĞİTİM TARİHİ DERSLERİNDE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLEBİLECEK BİR TABLO VAR ÖNÜMÜZDE"

Bakan Yusuf Tekin, Trabzon'da yaptıkları eğitim değerlendirme toplantısını, eksiklik ve aksaklıkların tespitinin yanı sıra birlik ve beraberliği sağlamak açısından önemsediklerine dikkati çekti.

Toplantıya, il ve ilçe millî eğitim müdürlerinin yanı sıra belediye başkanları ve siyasileri de davet ettiklerini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Önce şunun altını çizmek lazım: Türkiye 2002 sonrasında birçok alanda olduğu gibi eğitim öğretim süreçlerinde de gerçekten dünyada örnek gösterilebilecek nitelikte atılımlar yaptı, devrim olarak tanımlanabilecek işler yaptık. Bunun altını özellikle çizerek ifade etmek istiyorum. Birçok yerde söyledim. Yirmi yılda eğitim öğretim süreçlerinde daha önce yapılanların iki katı kadar iş yapıldığını, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla göstergelerimizin uluslararası ortalamaları yakalayıp hatta bazılarının da uluslararası ortalamaların üstüne çıktığı ve bu anlamda derslik başına düşen sayısında 40'lı, 45'li rakamlardan 20'li rakamlara, kademeler arasındaki farklılıklarla beraber 20'li rakamlara, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla yine 30'lu rakamlardan 10'lu rakamlara kadar düşülmüş olması, eğitim tarihi derslerinde örnek olarak gösterilebilecek bir tablo var önümüzde."



Bakan Tekin, 2002-2003 eğitim öğretim yılında Trabzon'da genel ortalamada derslik başına düşen öğrenci sayısının 30'a yakın olduğuna işaret ederek, "Şu anda ise Trabzon ortalaması yine 17'ye gelmiş durumda. Bu, şu anlama geliyor: Mevcut derslik sayısı kadar derslik yapıldığını, mevcut okul sayısı kadar okul yapıldığını, mevcut öğretmen sayısı kadar öğretmen atandığını gösterir ki bunlar çok önemli." dedi.