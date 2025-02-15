Tüm zamanların en sevilen çizgi filmlerinden Tom ve Jerry 85’inci yaş gününü Cartoon Network’te kutluyor. İki gün boyunca arka arkaya yayınlanacak ikonik bölümleriyle, Tom ve Jerry çocuklara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en ünlü kedi ve fare ikilisi Tom ve Jerry 85’inci yaşını Cartoon Network ekranlarında kutluyor. Kahkaha ve eğlencenin adresi Cartoon Network Tom ve Jerry hayranlarını sevilen bölümleriyle 85. yaşını kutlamaya davet ediyor.

Bitmeyen rekabetleri ve eğlence dolu çekişmeleriyle dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını güldüren Tom ve Jerry “Kahkahayı Kovala, Eğlenceyi Kaçırma!" mottosuyla sevenlerine dopdolu iki gün yaşatacak.

Şubay ayı boyunca, her hafta sonu saat 10.00’da Tom ve Jerry’nin sevilen filmleri Cartoon Network Sinema Kulübünde yayınlanacak. 22-23 Şubat’ta ise tüm gün sürecek Tom ve Jerry Şov ile Hafta Sonu Keyfi’nde, sevenleri Tom ve Jerry’nin maceralarına doyacak.

İki yaramazın maceraları Cartoon Network Türkiye ve Cartoonito Türkiye Youtube kanallarında şubat ayının tamamında tüm gün canlı yayınla çocukla buluşacak.

Doğum günü partisi bitmiyor

Jerry'nin yılın en sevdiği günü olan Peynir Günü’nde sürprizler, ilerleyen aylarda yayınlanacak yeni Kawaii tarzı animasyonlar, birbirinden farklı etkinlikler ve çok daha fazlası Tom ve Jerry hayranlarıyla buluşacak.