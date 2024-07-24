Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Kınık Beldesi Belediyesi'nde, CHP’li Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene tarafından iddiaya göre 4 işçinin işine son verildi. Bu olay üzerine belde halkı, belediye başkanını protesto ederek istifaya çağırdı.Nurhan İçmez - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat'ta Kınık Beldesi'nde belediyede çalışan 2’si kadrolu, 2’si şirket çalışanı 4 işçinin, CHP'li Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene tarafından İş Kanunu’nun 18. maddesine dayanarak iş akitleri feshedildi. Bu kararın ardından yöre halkı, belediye başkanını Cumhuriyet Meydanı'ndaki CHP il binası önünde protesto etti ve istifaya çağırdı.

Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene, işçi çıkarmaların tasarruf tedbirleri nedeniyle yapıldığını belirtti. Ancak, belde halkı, muhtarlar ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özdemir, bu gerekçeyi kabul etmedi. Özdemir, başkanın seçim sonrası beldede var olan su sıkıntılarını çözmek yerine polemikler yaratarak başarısızlıklarını gizlemeye çalıştığını iddia etti. Özdemir, belediyede kalifiye olan işçilerin işten çıkarılmasının ardından, başkanın yakın akrabalarını görevlendirdiğini ve belediye kaynaklarını israf ettiğini öne sürdü.

BELEDİYE ARACININ KİŞİSEL KULLANIMI

Özdemir, Başkan Geçene'nin günlük olarak Kınık ve Tokat arasını belediye aracıyla gidip geldiğini, bu durumun tasarrufla bağdaşmadığını belirtti.

Tasarruf gerekçesiyle işçilerin işten çıkarılmasına rağmen, başkanın belediye kaynaklarını kişisel kullanımı için harcamasının halk tarafından tepkiyle karşılandığını ifade etti.

İşçilerin Yeniden Göreve Dönmesi İçin Çağrı

İş akitleri feshedilen işçiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e başvurarak, yeniden görevlerine dönmeleri için destek talep ettiler. Halkın ve işçilerin bu çağrısı, geniş yankı uyandırdı.