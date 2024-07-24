Edirne İl Jandarma Komutanlığı Enez İlçe Jandarma Komutanlığı Türizm Jandarma Timleri, Sultaniçe köyü sahilinde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde tatil yapabilmeleri için denetimler gerçekleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, Enez'e bağlı Sultaniçe köyü sahilinde gerekli denetim ve kontrolleri yaparak emniyet tedbirleri aldı. Bu sayede bölgede huzur ve asayişin sağlanması amaçlandı.

Denetimlerde kimlik kontrolü, araç araması ve esnaf denetimleri gibi işlemler gerçekleştirildi. Ayrıca vatandaşlara güvenlik ve asayiş konularında da bilgiler verildi.