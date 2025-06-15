Tokat’ın yetiştirdiği yeteneklerden Furkan Efe Yılmaz, TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye 2025 sezonunda mücadele edecek. Divan Restoran’ın işletmecisi olan Yılmaz, 14 Haziran Cumartesi akşamı başlayan yarışmanın ilk bölümünde jüriyi özel bir yemekle etkilemeye çalışacak.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun şef koltuğunda yer aldığı yarışma, üç aşamalı bir eleme süreciyle ilerleyecek.

İlk turda yarışmacılar, bireysel olarak hazırladıkları yemeklerle jüri karşısına çıkacak. Başarılı olanlar ikinci tura, ardından ise ana kadroya yükselme şansı elde edecek.

TOKAT MUTFAĞINDAN LEZZET ŞÖLENİ

Tokat mutfağının özgün tatlarıyla büyüyen Furkan Efe Yılmaz, yarışmaya güçlü bir damak tadı ve disiplinli bir hazırlık süreciyle katılıyor.

İlk turda sunacağı yemekle jüriden geçer not almayı hedefleyen Yılmaz, hem lezzetleriyle hem de hikayesiyle dikkat çekiyor. Tokat halkı, sosyal medyada “#FurkanMasterChef” etiketiyle destek mesajları paylaşarak hemşehrilerine güç veriyor.