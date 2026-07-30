Türk girişimci Deniz Bıçak, ABD'de bebeklerin güvenli uykusu için güvenli uyku ekosistemine yeni bir yorum getirdi.

ABD (İGFA) - Türk Girişimci Deniz Bıçak, HOIHO® markası ile geliştirdiği yenilikçi bebek uyku ürünlerini Türkiye'den sonra ABD'de uluslararası güvenli uyku ekosisteminin en yeni ve en yenilikçi oyuncusu olarak adından söz ettiriyor.

Her yıl dünyada binlerce bebek, uyku sırasında ortaya çıkan önlenebilir riskler nedeniyle yaşamını yitiriyor veya ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bilimsel araştırmalar ve sağlık otoriteleri güvenli uyku konusunda ebeveynleri bilinçlendirmeye devam ederken, günlük yaşamda uygulanabilir çözümlere duyulan ihtiyaç da giderek artıyor.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan Türk girişimci Deniz Bıçak, kurucusu olduğu HOIHO® markasıyla güvenli uyku alışkanlıklarını destekleyen yenilikçi bebek uyku ürünleri geliştiriyor.

Türkiye'de tasarlanan ve Bebek House mağazalarında satışa sunulan HOIHO®, günlük bebek kıyafeti ile kundak fonksiyonunu tek üründe buluşturan tasarımı sayesinde ebeveynlere hem pratik hem de güvenli bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor.

Ancak HOIHO'nun hikâyesi yalnızca yeni bir ürün geliştirmekten ibaret değil.

Markanın çıkış noktası, bebeklerin güvenli uyku ortamına erişimini kolaylaştırmak ve ebeveynlerin günlük yaşamlarında güvenli uyku önerilerini daha rahat uygulayabilmelerini sağlayacak çözümler geliştirmek.

Yanlış uygulanan geleneksel kundaklama yöntemleri; aşırı ısınma (overheating), hava yolunun etkilenmesi, bebeğin doğal hareketlerinin gereğinden fazla kısıtlanması ve uygunsuz sarım gibi çeşitli risklerle ilişkilendirilebiliyor. HOIHO®, bebeğin doğal gelişimini destekleyen hareket özgürlüğünü korurken kontrollü destek sağlayan, aynı zamanda ebeveynlerin günlük kullanımını kolaylaştıran tasarım anlayışıyla geliştirildi.

ÜRÜN GELİŞTİRMENİN ÖTESİNDE ULUSLARARASI BİR MİSYON

Deniz Bıçak çalışmalarını yalnızca ürün tasarımıyla sınırlamıyor.

Bıçak, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek ve çocuk bakım ürünlerine yönelik güvenlik standartlarının geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren teknik komitelerde görev alıyor.

Bu kapsamda;

Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) çocuk bakım ürünleri teknik komitesinin Türkiye ulusal ayna komitesi olan TSE MTC007 Teknik Komitesi ,

çocuk bakım ürünleri teknik komitesinin Türkiye ulusal ayna komitesi olan , ASTM International F15 Consumer Products Technical Committee üyeliğiyle uluslararası standart geliştirme süreçlerine katkı sunuyor.

Ayrıca Certified Safe Sleep Ambassador unvanıyla güvenli uyku konusunda ebeveynleri bilinçlendirmeye yönelik eğitimler veriyor, sosyal medya içerikleri hazırlıyor ve güvenilir bilgiye erişimin yaygınlaşmasına destek oluyor.

'EBEVEYNLERİN DAHA FAZLA ÜRÜNE DEĞİL, UYGULANABİLİR ÇÖZÜMLERE İHTİYACI VAR'

HOIHO® Kurucusu Deniz Bıçak, markanın yaklaşımını şu sözlerle özetliyor:

'Ebeveynlerin daha fazla ürüne değil, günlük hayatın içinde kolayca uygulanabilecek çözümlere ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Güvenli uyku yalnızca tavsiyeler vermekle değil, ailelerin sürdürülebilir şekilde uygulayabileceği sistemler geliştirmekle mümkün.'

TÜRKİYE'DEN ABD'YE UZANAN YOLCULUK

%100 organik pamuktan üretilen HOIHO® bebek uyku ürünleri, güvenlik odaklı tasarım anlayışıyla geliştirilirken uluslararası standartlara uyumluluk ve test süreçlerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Türkiye'de başlayan bu girişimcilik hikâyesi, bugün Amerika Birleşik Devletleri pazarına hazırlanıyor. HOIHO®, geliştirdiği ürünler ve güvenli uyku konusunda yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla daha fazla aileye ulaşmayı ve bebeklerin daha güvenli uyku ortamlarında büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.