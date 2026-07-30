Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Engelsiz Taksi' hizmeti, 2026'nın ilk 6 ayında 13 bin 131 ulaşım talebini karşılayarak engelli bireylere güvenli ve konforlu ulaşım desteği sağladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Engelsiz Taksi' hizmeti, 2026 yılının ilk 6 ayında da vatandaşların yanında olmaya devam etti. Ocak-Haziran döneminde sunulan ulaşım hizmetinden 13 bin 131 kez yararlanıldı. Engelsiz Taksi sayesinde engelli bireyler; sağlık, eğitim, spor ve sosyal yaşam başta olmak üzere birçok alandaki ulaşım ihtiyaçlarını güvenli, konforlu ve kesintisiz şekilde karşıladı.

ERİŞİLEBİLİR ULAŞIMDA GÜÇLÜ DESTEK

Her alanda vatandaş odaklı, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların bağımsız ve aktif bir yaşam sürmelerini destekleyen projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle tekerlekli sandalye kullanan bireylere yönelik sunulan Engelsiz Taksi hizmeti, kent genelinde erişilebilir ulaşımın en önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

16 LİFTLİ MİNİBÜSLE KESİNTİSİZ HİZMET

Randevu sistemiyle çalışan Engelsiz Taksi, Kocaeli'nin 12 ilçesinde hizmet veriyor. Bu örnek proje sayesinde vatandaşlar bulundukları adresten alınarak gidecekleri noktaya güvenli şekilde ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti 16 adet liftli minibüs ile sürdürerek engelli bireylerin ulaşımını güvenli ve konforlu hale getiriyor.

SAĞLIKTAN EĞİTİME, SOSYAL YAŞAMDAN SPORA

Engelsiz Taksi hizmeti kapsamında vatandaşlar hastaneler, diyaliz merkezleri, fizik tedavi birimleri ve eğitim kurumlarının yanı sıra resmi kurumlar ile sosyal ve kültürel etkinliklere de ulaştırılıyor. Böylece engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları ulaşım engelleri azaltılırken, toplumsal yaşama katılımları da destekleniyor.

RANDEVULAR 153 ÇAĞRI MERKEZİNDEN ALINIYOR

Haftanın her günü hizmet veren Engelsiz Taksi'den yararlanmak isteyen vatandaşlar, ulaşım taleplerini en az 24 saat önceden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi üzerinden oluşturarak randevu alabiliyor. Bu planlı sistem sayesinde ulaşım hizmeti etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülüyor.