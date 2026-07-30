Yükselen hava sıcaklıkları, uzun yol planları ve yoğun şehir trafiği, motosikletlerin yağlama sisteminden lastiklerine, zincirinden frenlerine kadar birçok bileşeni daha kritik hale getiriyor. Motul uzmanları, güvenli ve keyifli bir yaz sürüşü için motosiklet sahiplerinin yola çıkmadan önce sekiz temel noktayı kontrol etmesini öneriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yaz ayları, motosiklet kullanıcıları için daha uzun rotalar ve daha fazla sürüş anlamına geliyor. Ancak sıcak asfalt, yoğun dur-kalk trafiği, tozlu yollar ve motorun yüksek sıcaklıklara ulaşması; sürücü kadar motosikletin mekanik aksamını da zorluyor. Özellikle uzun süre kullanılmayan veya bakımları ertelenen motosikletlerde küçük bir ihmal, yolculuk sırasında ciddi arızalara ve güvenlik risklerine dönüşebiliyor.

Motul, yaz bakımının yalnızca motor yağı değişiminden ibaret olmadığını hatırlatarak motosiklet kullanıcılarının düzenli olarak gerçekleştirmesi gereken kontrolleri 8 ana başlık altında topluyor ve bu kontrollerin alışkanlık haline getirilmesini öneriyor.

Lastik basıncını soğukken ölçün

Motosikletin yol ile temasını sağlayan yalnızca iki küçük yüzey bulunuyor. Bu nedenle lastik basıncı, aşınma seviyesi ve lastik yüzeyindeki hasarlar sürüş güvenliği açısından hayati önem taşıyor.

Basınç kontrolü lastikler soğukken, motosiklet üreticisinin sürücü, yolcu ve yük durumuna göre belirlediği değerler esas alınarak yapılmalı. Isınan lastikte basınç yükseldiği için sıcak lastikten hava indirilmemeli. Basıncın en az iki haftada bir ve her uzun yol öncesinde kontrol edilmesi öneriliyor. Deformasyon, çatlama, yabancı cisim ve düzensiz aşınma görülmesi halinde ise lastik profesyonel olarak incelenmeli.

Yağ seviyesini yola çıkmadan kontrol edin

Yüksek hava sıcaklığı, uzun süreli yüksek devirli kullanım ve yoğun şehir trafiği motor yağını daha zorlu çalışma koşullarıyla karşı karşıya bırakıyor. Yağ seviyesi, motosikletin kullanım kılavuzunda belirtilen yöntemle ve düz zeminde kontrol edilmeli; motosikletin altında ya da motor çevresinde kaçak olup olmadığı gözlemlenmeli. Yağ seçiminde yalnızca viskozite değil, motosiklet üreticisinin istediği standartlar ve onaylar da dikkate alınmalı. Yağ değişim aralığı ise motosiklet üreticisinin belirlediği kilometre ve zaman sınırlarına göre takip edilmeli. Motul de doğru yağ seçiminde öncelikle üretici tavsiyelerinin esas alınması gerektiğini belirtiyor.

Motor sıcaklığını kontrol altında tutun

Sıvı soğutmalı motosikletlerde soğutma sıvısının seviyesi motor tamamen soğukken kontrol edilmeli. Hortum bağlantıları, radyatör çevresi ve genleşme kabında sızıntı izi bulunup bulunmadığına bakılmalı. Fanın devreye girmemesi, hararet göstergesindeki olağan dışı yükselme veya motosikletin normalden fazla ısı yayması servis kontrolü gerektirebilir.

Sıcak motorda radyatör kapağı kesinlikle açılmamalı; eksik sıvı tamamlanırken motosiklet üreticisinin istediği özelliklere uygun ürün kullanılmalı. Motul'ün motosiklet soğutma sıvıları ürün gamı, sıcaklık yönetiminin yanı sıra korozyon ve conta uyumluluğunu da gözeten seçenekler sunuyor.

Zincir bakımını düzenli olarak yapın

Toz, kum ve yol kiri zincir üzerindeki yağlayıcı tabakayı kirleterek aşınmayı hızlandırabiliyor. Zincirin gerginliği, baklaların hareketi ve dişlilerin durumu düzenli olarak kontrol edilmeli. Temizlik sırasında motor kapalı tutulmalı; motosiklet viteste çalıştırılarak zincir döndürülmemeli.

Temizlenen zincir, motosiklet üreticisinin önerdiği aralıkta ve zincir tipine uygun ürünle yağlanmalı. Yağlayıcının lastik ya da fren diskine ulaşmamasına dikkat edilmeli. Motul Motosiklet Bakım C1 Zincir Temizlemeyici zincir temizliğinde; C2 Yol Tipi Zincir Yağı ise standart, O-Ring, X-Ring ve Z-Ring zincirlerin yağlanmasında kullanılabiliyor.

Fren performansındaki değişiklikleri dikkate alın

Fren balatalarının kalınlığı, disklerin yüzeyi, hidrolik seviyesi ve fren hortumları sürüş öncesinde kontrol edilmeli. Fren kolunda normalden fazla boşluk, süngerimsi his, titreşim, ses veya fren performansında azalma fark edilirse motosiklet kullanılmadan önce servis kontrolü yaptırılmalı. Fren hidroliği, motosiklet üreticisinin belirlediği özellik ve değişim aralığına uygun olmalı. Farklı teknik özelliklere sahip fren sıvıları bilinçsizce karıştırılmamalı.

Aydınlatma ve kumandaları deneyin

Kısa ve uzun farlar, sinyaller, stop lambası, korna ve gösterge uyarıları motosiklet hareket ettirilmeden kontrol edilmeli. Gaz kolu rahatça geri dönmeli; debriyaj ve fren kollarında olağan dışı sertlik veya boşluk bulunmamalı. Akü kutup başlarındaki gevşeme ve oksitlenme de özellikle uzun yol öncesinde gözden geçirilmeli.

Tozlu yollardan sonra hava filtresini kontrol edin

Yaz aylarında artan toz, polen ve kuru yol koşulları hava filtresinin daha hızlı kirlenmesine neden olabilir. Kirli hava filtresi motorun çalışma düzenini ve performansını olumsuz etkileyebilir. Filtre, motosikletin kullanım şartları ve üreticinin bakım planı doğrultusunda kontrol edilmeli; temizlenebilir tipte değilse yenisiyle değiştirilmelidir.

Sürücü de sıcaklara hazırlanmalı

Motul uzmanları, 'yazın koruyucu ekipmandan vazgeçmek, yapılan en tehlikeli hatalardan biri' uyarısını yapıyor. Havalandırmalı motosiklet montu, eldiven, uygun pantolon, bileği koruyan bot ve standartlara uygun kask sıcak havalarda da kullanılmalı. Kask vizörü temiz tutulmalı; görüşü bozan çizik veya hasarlar ihmal edilmemeli.

Uzun sürüşlerde düzenli mola verilmeli, su tüketimi artırılmalı ve mümkünse günün en sıcak saatlerinden kaçınılmalı. Sıcaklığın dikkat ve tepki süresi üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak takip mesafesi artırılmalı, özellikle 25 derece üzerindeki havalarda ve çim sulaması yapılan bölgelerde ani hızlanma ve sert frenlerden uzak durulmalı.

Bakımlı motosiklet, daha güvenli yolculuk

Motul, yaz sezonu boyunca motosiklet bakımının tek seferlik bir işlem değil, düzenli bir kontrol rutini olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor. Motor yağı ve soğutma sıvısından zincir bakımına, kask temizliğinden acil lastik onarım ürünlerine kadar uzanan Motul Powersport(Motosiklet Grubu) ve MC Care(Motosiklet Bakım Grubu) ürün ailesi, motosiklet kullanıcılarının farklı bakım ihtiyaçlarına çözümler sunuyor. Bununla birlikte her motosikletin teknik gereksinimleri farklı olduğundan, ürün ve bakım aralığı seçiminde kullanım kılavuzu ile motosiklet üreticisinin belirlediği spesifikasyonlar esas alınmalı.