TOFAŞ Spor Kulübü yeni sezon basketbol altyapı seçmeleri 2011-2015 arası doğumlu basketbolcu adaylarının katılımıyla Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Seçme sonuçları 30 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.BURSA (İGFA) - Türk basketbolunun köklü kulüplerinden TOFAŞ, yeni sezon öncesi yeni yeteneklerini arıyor.

Altyapı organizasyonuna önemli yatırımlar yapmaya devam eden Mavi Yeşilli kulübün 2025-2026 sezonu altyapı seçmeleri geniş katılımla tamamlandı. Seçmelere 2011-2015 arası doğumlu yaş gruplarından, Bursa ve farklı şehirlerden gelen 400’e yakın basketbolcu adayı katılırken, Mustafa V. Koç Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve kulübün Altyapı Teknik Koordinatörü Samir Seleskoviç ile altyapı antrenörlerinin hazır bulunduğu seçmelerde doğum yıllarına göre gruplara ayrılan genç sporcular, teknik ekibin dikkatini çekerek TOFAŞ altyapısına katılmak için tüm yeteneklerini sergiledi.

Kondisyonerler nezaretinde gerçekleştirilen fiziksel ölçümlerin (Boy-Kilo-Kulaç) ardından 3 farklı sahada temel basketbol hareketleri üzerine çalışmalar gerçekleştiren oyuncu adayları, fundamental çalışmalar, 1’e 1 ve 4’e 4 antrenman maçı yaparak seçmeleri tamamladı.

Tofaş Spor Kulübü altyapı antrenörleri tarafından dikkat çeken isimler, 30 Haziran Pazartesi günü kulübün resmi internet sitesi www.tofasspor.com’dan açıklanacak.