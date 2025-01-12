Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, uluslararası standartlara uygun tüm gereklilikleri yerine getirerek, Almanya Hastaneler ve Medikal Wellness Derneği tarafından Alman ve Avrupa standartlarına uygunluk sertifikası almaya hak kazandıANKARA (İGFA) - TOBB ETÜ Tıp Fakültesinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Aybek, 6 aylık kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçtiklerini belirtti. Aybek, incelemelerde hasta karşılama, hasta memnuniyeti, klinik işleyişler, klinik sonuçlar ve son 10 yıllık hizmetlerin detaylı bir şekilde ele alındığını ifade ederek, "Bu süreç sonunda kalite sertifikası almaya hak kazandık. " dedi.

TOBB ETÜ Tıp Fakültesinin Avrupa standartlarına eş değer kalitede hizmet verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Aybek, "Bu sertifika, TOBB ETÜ Tıp Fakültesinin Almanya ve Avrupa ülkelerindeki vatandaşlara sunduğu sağlık turizmi hizmetlerinin kalitesinin resmi bir Alman kurumu tarafından onaylandığını göstermektedir." dedi.

"TÜRKİYE’DEN İLK KEZ BİR HASTANEYE SERTİFİKA VERİLDİ"

Sertifika törenine katılan Almanya Hastaneler ve Medikal Wellness Derneği Başkanı Lutz Lungwitz, Türkiye’deki hastane işleyişini ve hasta odalarını yerinde inceleme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Lungwitz, "15 yıldır yürüttüğümüz bu çalışmalar kapsamında ilk kez Türkiye’de bir hastaneye bu sertifikayı vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu sertifika, Almanya’dan Türkiye’ye hasta gelmesini teşvik edecek önemli bir adım olacaktır." dedi.