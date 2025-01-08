TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, büyüme hedefleri doğrultusunda yapımı devam eden yeni ek binasıyla yatak kapasitesini 200’e, ameliyathane sayısını 14’e ve yoğun bakım yatağı sayısını 55’e çıkarıyor.ANKARA (İGFA) - TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, büyüme hedefleri doğrultusunda yapımı devam eden yeni ek binasıyla yatak kapasitesini 200’e, ameliyathane sayısını 14’e ve yoğun bakım yatağı sayısını 55’e çıkarıyor. Modern tıbbi teknolojilerle donatılacak bu yeni sağlık kompleksi, daha geniş bir hasta kitlesine ulaşmayı ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Yeni bir dönemi başlatan bu yatırımla, hastanenin ulusal ve uluslararası sağlık sektöründe lider bir kurum olma vizyonunu desteklediğini açıklayan Medikal Direktör Prof. Dr. Tayfun Aybek yaptığı açıklamada, “Ankara’ya yakışan yeni binamız, en ileri tıbbi teknolojileri ve her ayrıntısı ile hastalarımızın konforu için tasarladık” dedi.

“Altın Neşter’in” Liderliğiyle Yeni Bir Dönem Başlıyor

Robotik cerrahi uygulamalarıyla 2 binden fazla cerrahın canlı olarak izlediği operasyonlarıyla “Altın Neşter” unvanını kazanan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Aybek, TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Medikal Direktörlüğü görevine atanması ile birlikte, hem hastanenin hem de Türkiye’nin sağlık sektörünün çıtasını yükselten adımlara odaklandığını belirterek, hastanenin büyüme sürecini ileri teknolojiler ve yenilikçi sağlık hizmetleriyle taçlandırmayı hedeflediklerini kaydetti.