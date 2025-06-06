Tiyatro Kooperatifi, ekonomik ve toplumsal zorluklara karşı “Bu Yaz Sahnelerimizi Kapatmıyoruz” kampanyasıyla sahnelerini açık tutuyor. Yaz boyu sürecek kampanya, indirimli bilet ve askıda bilet uygulamalarıyla tiyatroyu erişilebilir kılacak.İSTANBUL (İGFA) - Tiyatro Kooperatifi, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yaz sezonu boyunca “Bu Yaz Sahnelerimizi Kapatmıyoruz” kampanyasını başlattı.

Kooperatif üyesi tiyatrolar, sahnelerini açık tutarak seyircilerle buluşacak ve dayanışmayı güçlendirecek.

Kampanya, tiyatro sahnelerinin sadece oyun alanları değil, bir arada olma ve paylaşma mekanları olduğu inancıyla hayata geçirilecek.

Kampanya kapsamında “1 bilet alana ikinci bilet yüzde 50 indirimli” uygulamasıyla tiyatroya erişim kolaylaşırken, “Askıda Bilet” ile öğrenciler ücretsiz oyun izleyebilecek.

Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mert Fırat, “Sahnelerimiz umudun, direncin ve dayanışmanın yeşerdiği yerlerdir. Bu yaz, bir araya gelerek geleceğe umutla bakmanın gücünü inşa ediyoruz. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için herkesi sahnelerimize bekliyoruz” diye konuştu.

Oyun takvimine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.