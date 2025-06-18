Ticaret Bakanlığı, sahte taşıt ilanlarını ve kayıt dışı galericiliği önlemek için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) devreye aldı; 16 Haziran 2025 itibarıyla tüm taşıt ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale geldi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe sahte ilanlar, spekülatif fiyat artışları ve tüketici mağduriyetlerini engellemek için kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, elektronik ilan platformlarında kimliği belirsiz üyeliklerle verilen gerçeğe aykırı veya aldatıcı ilanları önlemek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kuruldu.

EİDS İLE KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMA

31 Ağustos 2023’te yapılan yönetmelik değişikliğiyle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması zorunluluğu getirilmişti. 1 Kasım 2023’ten itibaren EİDS entegrasyonu sayesinde kimlik doğrulaması yapılarak, kimlik bilgisi doğrulanmamış kişilerin ilan vermesi engellendi.

EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması ise, 7 Nisan 2025’te 2023, 2024 ve 2025 model taşıt ilanları için başlamıştı.

16 Haziran 2025 itibarıyla ise bu uygulama tüm taşıt ilanlarını kapsayacak şekilde zorunlu hale geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Artık ilanlar yalnızca taşıt sahibi, yetki belgeli oto galeriler, taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları veya eşi tarafından verilebilecek; yetkisiz ilan girişleri tamamen durdurulacak" denildi.