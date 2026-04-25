Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Futbol Turnuvası, Muratlı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. 10 takım ve 120 sporcunun katıldığı turnuvada, minik yetenekler sergiledikleri performansla alkış topladı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu sporla buluşturmaya devam ediyor. Muratlı Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı 23 Nisan Futbol Turnuvası, renkli görüntülere ve büyük bir heyecana sahne oldu.

8-14 yaş grubundaki çocukların katıldığı turnuvada toplam 10 takım yer aldı. 8 as ve 4 yedek oyuncudan oluşan 12 kişilik takımlarda, toplam 120 sporcu mücadele etti. Geleceğin yıldız adaylarının sahaya çıktığı maçlarda, çocukların azmi ve sportmenlik ruhu beğeni topladı.

MADALYA VE KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Turnuvaya katılan tüm çocukların sporla iç içe bir bayram geçirmesinin hedeflendiği organizasyon sonunda, katılan tüm sporculara katılım madalyası takdim edildi. Turnuvayı ilk 4 sırada tamamlayan takımlar ise kupa ve madalyalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

ÖDÜL TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Dereceye giren takımlara ödülleri; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taner İmamoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Naci Nur ile Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü İbrahim Özen tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan yetkililer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Organizasyon, ödül töreninin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.