SAKARYA (İGFA) - Sakarya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve ekibinin öncülüğünde sporda tarihi bir döneme giriyor. Şehirde hayata geçirilen 3 milyar TL'lik spor yatırımları ile gençlere yönelik projeler hızla yükseliyor. Bu kapsamda, 2 yıllık süreçte 4. spor salonunun temeli Sapanca'da atıldı.

Sapanca Spor Salonu'nun temel atma törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Başkan Alemdar, Sakarya'nın tarihte örneği olmayan bir spor yatırımı sürecine girdiğini belirterek, 3 milyar TL'lik yatırımların büyük bir kısmının tamamlandığını, diğerlerinin ise devam ettiğini vurguladı.

MODERN SPOR SALONU GENÇLERİN HİZMETİNDE

3 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek, 3 katlı modern spor salonu; fitness alanları, spor salonları, antrenör odaları, kafeterya gibi bölümleriyle ilçenin sporseverlerine hizmet verecek.

Başkan Alemdar, 'Sapanca'ya kazandıracağımız bu spor salonu, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve sporla buluşması adına çok önemli bir yatırım' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise, 'Spor alanları, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak geleceğe atılacak imzalardır. Bu spor salonu da o imzaların ilk örneğidir' diyerek, projeyi önemli bir adım olarak değerlendirdi. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, 'Sapanca dünya şampiyonları çıkaran bir ilçe. Sakarya, bu dönemde Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük spor yatırımını alıyor' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında spor yatırımlarına devam ediyor. Sapanca'daki spor salonunun yanı sıra, Adapazarı, Erenler, Kaynarca'da da kapalı spor salonları hızla yükseliyor. Ayrıca, Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi tamamlanma aşamasına geldi, Kazımpaşa Spor Kompleksi ise tamamlanarak hizmete girdi.

Bu yatırımlar, hem amatör sporculara hem de profesyonel sporlara hizmet verecek ve Sakarya'nın spor alt yapısını güçlendirecek.