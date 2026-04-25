İSTANBUL (İGFA) - 23 takım, 27 ülkeden 161 sporcunun mücadele edeceği 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Çeşme'den Ankara'ya dünya bisikletinin en güçlü ekiplerini ve yıldız isimlerini Türkiye'de bir araya getirmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yalnızca bir yarış değil, küresel bisiklet sahnesinin en önemli rekabet platformlarından biri olarak konumlanıyor. Yarış boyunca; 5 il, 20'nin üzerinde ilçe, 60'tan fazla yerleşim geçilerek Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliği dünya sahnesine taşınacak.

Zirveler, sprintler ve büyük mücadele

TUR 2026 rotası; 9 sprint noktası, 8 Türkiye güzellikleri primi ve 9 tırmanış kapısı, 15.000 metreyi aşan tırmanış ile sprinterlerden tırmanışçılara kadar tüm bisikletçi profillerine açık. Etap zaferi ve prim puanları mücadelesi için yarışan sporcuların kıyasıya rekabeti ile her gün farklı bir hikâye sunan dinamik bir yapı ortaya koyuyor.

8 gün, 8 etapta büyük yolculuk; 26 Nisan'da Çeşme-Selçuk (148,7 km) etabıyla başlıyor, 27 Nisan'da Aydın-Marmaris (152,8 km) ile devam ediyor. 28 Nisan'da Marmaris-Kıran (132,7 km) zirve finişiyle ilk büyük tırmanış sahne alırken, 29 Nisan'da Marmaris-Fethiye (130,4 km) etabı Akdeniz kıyılarında ilerliyor. 30 Nisan'da Patara Antik Kenti'nden Kemer'e uzanan 180,7 kilometrelik uzun etapla mücadele derinleşiyor. 1 Mayıs'ta Antalya-Feslikan (127,9 km) zirve finişli Kraliçe Etap, genel klasman dengelerini belirlerken; 2 Mayıs'ta Antalya-Antalya (152,8 km) etabı sprinterlere fırsat sunuyor. 3 Mayıs'ta Ankara-Ankara (105,2 km) final etabıyla yarış, Türkiye'nin kalbinde tamamlanıyor.

Dünya bisikletinin güçlü pelotonu Türkiye'de

TUR 2026'da 3 WorldTeam, 14 ProTeam, 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI Takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu mücadele edecek. TUR 2026'da mücadele edecek takımlar arasında Türkiye'yi temsil eden 4 Kıta Takımı yer alıyor.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Takım Listesi:

UCI WorldTeam kategorisi:

XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin-Premier Tech (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda)

UCI ProTeam kategorisi:

Burgos-Burpellet-BH (İspanya), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel-Euskadi (İspanya), Team Flanders-Baloise (Belçika), Team Novo Nordisk (ABD), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo Ralli (İtalya), TotalEnergies (Fransa), Unibet Rose Rockets (Fransa), Bardiani CSF 7 Saber (İtalya), Cofidis (Fransa), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan), Modern Adventure Pro Cycling (ABD)

UCI Continental Team kategorisi:

İstanbul Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Tarteletto-Isorex Team (Belçika)

Formunu zirveye taşıyanlar:

Bisikletin köklü ekiplerinden XDS Astana Team, güçlü kadrosuyla genel klasman hedefiyle start alıyor. Rus pedal Lev Gonov, 2025 TUR'da kazandığı etapla kariyerinin ilk profesyonel zaferine ulaşırken, Konya'da şubat ayında düzenlenen Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak formunu zirveye taşıdı.

Sprint etaplarının belirleyici ekiplerinden Alpecin-Premier Tech, Simon Dehairs (BEL) ve Florian Sénéchal (FRA) ile finişlerde etkili olmayı hedeflerken; Dehairs, 2025 TUR'un açılış etabındaki zaferiyle yarışın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

Team Picnic PostNL kadrosunda yer alan Juan Guillermo Martinez (COL), 2025 TUR genel klasman üçüncülüğüyle istikrarlı performansını ortaya koyarken; Casper van Uden, Giro'daki etap zaferiyle sprint finişlerinin yükselen isimleri arasında yer alıyor.

Sprint finişlerinin en güçlü isimlerinden biri olan Fernando Gaviria (COL), Grand Tour etap zaferleriyle pelotonun en önemli finişçilerinden biri olarak Caja Rural-Seguros RGA takımı kadrosunda yarışa gelirken; Ivan Sosa (COL), Equipo Kern Pharma takımının tırmanış etaplarında fark yaratabilecek isimler arasında bulunuyor.

Fransız temsilcisi TotalEnergies kadrosunda yer alan Geoffrey Bouchard (FRA), 'Dağların Kralı' unvanlarıyla tırmanış etaplarının iddialı isimlerinden biri olurken; Jordan Jegat, genel klasman mücadelesinde güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Genel klasmanın önemli isimlerinden Emanuel Buchmann (GER), Tour de France derecesiyle üst düzey deneyimini ortaya koyarken; Cofidis takımından Odd Christian Eiking (GER), etaplı yarış performansıyla zirve mücadelesinde söz sahibi olabilecek sporcular arasında yer alıyor.

İtalyan sprinterler Giovanni Lonardi ve Attilio Viviani, finiş etaplarında galibiyet hedeflerken; Fausto Masnada, tırmanış gücüyle dağ etaplarının en deneyimli isimlerinden biri olarak yarışa katılıyor.

2026 yılında kurulan Modern Adventure Pro Cycling takımı sporcusu Stefan de Bod (RSA), 2025 Tour of Mersin şampiyonluğu ile formunu ortaya koyarken, genel klasman mücadelesinde sürpriz yapabilecek isimler arasında gösteriliyor.

Pelotonun en özel ekiplerinden biri olan Team Novo Nordisk ise tamamı tip-1 diyabetli sporculardan oluşan kadrosuyla yarışa ilham veren bir anlam katmaya devam ediyor.

Türk takımları sahneye çıkıyor

Türkiye'yi temsil eden 4 uluslararası kıta takımı bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yer alıyor.

Türk bisikletinin yükselen yıldızlarından Serdar Anıl Depe (SporToto), 2026 Tour of Mersin şampiyonu olarak formunu 61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile uluslararası pelotona taşırken; Türk bisikletinin simge ve deneyimli isimlerinden Ahmet Örken (SporToto) ise 2026 yılında 13. kez start alarak TUR tarihinde en fazla katılım gösteren Türk bisikletçi unvanını tek başına eline geçiriyor. 2025 yılında kırmızı mayoyu giyerek tırmanış performansıyla öne çıkan Örken, tecrübesiyle yarışın en dikkat çeken Türk bisikletçilerinden birisi olmaya devam ediyor.

2023 yılında Kıta takımı olarak başlayan serüveninde Konya Büyükşehir Belediyespor, kısa sürede birçok önemli başarıya imza attı. Bisikletin ülkemizdeki başkenti olarak anılan Konya, yalnızca elde ettiği derecelerle değil, Türk bisikletine kazandırdığı genç yeteneklerle de öne çıkıyor. Konya temsilcisi; aynı zamanda TOHM kadrosunda yer alan, pist ve yol bisikletinde Avrupa'da kürsü başarısı bulunan Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı'nın yanı sıra, son Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Burak Abay ile birlikte takım adına genel klasman ve klasman mayoları için mücadele verecek.

Team Istanbul ekibinde, 2013 Türkiye Turu şampiyonu Natnael Berhane önderliğinde dünyaca ünlü Eritreli bisikletçi Biniam Girmay'ın kardeşi Mewael Girmay, Afrika Uluslar şampiyonasını ikinci sırada tamamlayan Awet Aman, 2024 Türkiye Turu genel klasman dördüncüsü Metkel Eyob ve geçtiğimiz sezonu pro seviyede tamamlayan Çekyalı sprinter Tomáš Bárta dikkat çekiyor.

Türkiye Turu'nun en çok geçtiği coğrafyada Muğla'da kurulan ilk kıta takımı olarak tarihe geçen ve TUR'a bu yıl ilk kez katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Samet Bulut, Mehmet Kanat, Halil ibrahim Doğan, genç pedal Arda Tekirdağ'ın yanı sıra, sprint etaplarında takıma liderlik edecek Kazak pedal Rudolf Remkhi, ilk Türkiye Turu'nda başarı arayacak.

Ödüller için mücadele

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında sporcular, etap zaferlerinden genel klasman liderliğine uzanan farklı kategorilerde ödüller için mücadele edecek. Toplam 128.460 Euro para ödülünün dağıtılacağı organizasyonda, performansın her anı değer kazanıyor.

Türk Hava Yolları'nın katkılarıyla sunulan özel ödüller kapsamında ise etap liderleri toplamda 1.200.000 mil, genel klasman lideri ise 800.000 mil ile ödüllendirilecek. Toplamda 2 milyon mile ulaşan bu ödül, sporculara yalnızca bir zafer değil, dünyayı keşfetme fırsatı sunarak TUR'un küresel vizyonunu güçlü bir şekilde yansıtıyor.

Lider formalar zirveye taşıyacak

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda lider formalar, bu yıl da sponsorlarıyla birlikte yarışın simgesi olacak. Türk Telekom sponsorluğundaki turkuaz forma genel klasman liderine, Spor Toto sponsorluğundaki yeşil forma sprinterlere, Türk Hava Yolları sponsorluğundaki kırmızı forma 'Dağların Kralı'na verilecek. TGA - GoTürkiye iş birliğiyle sunulan beyaz forma ise 'Türkiye Güzellikleri' klasmanının liderini temsil edecek.

26 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında 8 etap ve 1.133,5 kilometrelik parkurda sporcular, bu formalar için mücadele edecek.