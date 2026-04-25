TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak ve BeIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geliyor. Ligde 5 maçtır kazanamayan ve 10 galibiyet-17 mağlubiyet ile 10. sırada bulunan Mavi Yeşilliler, bu gidişata İstanbul deplasmanında son vermeyi hedeflerken, rakip Bahçeşehir Koleji ise 19 galibiyet-8 mağlubiyet ile 3. sırada yer alıyor. İki takımın geçen hafta oynadığı karşılaşmalarda TOFAŞ sahasında Beşiktaş GAİN'e 84-98 mağlup olurken; Bahçeşehir Koleji ise evinde Karşıyaka'ya 74-88 kaybetmişti.

Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan mücadelede ise TOFAŞ Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji'ni taraftarının da desteğiyle 92-82 mağlup etmişti.

Bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 28. hafta mücadelesi saat 18.00'de başlayacak. BeIN SPORTS Haber ve BeIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Can Mavisu, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 3 Mayıs Pazar günü evinde Karşıyaka ile oynayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki 29. hafta mücadelesi saat 18.00'de başlayacak.