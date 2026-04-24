BURSA (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Bursaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarına yaptığı itirazı karara bağladı.

Yapılan inceleme sonucunda, kulübe verilen bazı cezaların hukuka uygun olduğu belirtilerek itirazların reddine ve kararların onanmasına hükmedildi.

Kurul, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin aynı sezon içinde 13. kez tekrarlanması nedeniyle verilen 211 bin TL para cezasında isabetsizlik bulunmadığına karar verdi. Aynı şekilde, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle kesilen 110 bin TL para cezası da onandı.

Bu arada stadyuma usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle verilen 125 bin TL'lik para cezası kaldırıldı. Ancak kurul, aynı fiil kapsamında kulübün 65 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.