Bunlar da ilginizi çekebilir

Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş. ile bağlantılı 15 şirkete ve 41 araca el konulduğu öğrenildi.

Başkentli çocuklar için psikolojik danışma merkezi

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Etimesgut Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu toplam 53 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Etimesgut Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu toplam 53 kişi gözaltına alındı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.