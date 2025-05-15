Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın ve Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ortak basın açıklaması düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Aksungur Mahallesi’nde düzenlenen ortak basın açıklamasına Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya Kent Konseyi Başkanlarının yanı sıra Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast, Osmangazi Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, muhtarlar ve çiftçiler de katıldı.

Düzenlenen ortak basın açıklamasında, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü, ne yazık ki bu yıl da ülkemizde tarıma ve çiftçiye yönelik sürdürülen ithalatçı ve günübirlik politikaların gölgesinde karşıladıklarını belirterek, "Üretimden kopan çiftçimizin en temel gerekçesi, yıllardır çözülemeyen kronik yapısal sorunlardır. Tarım sektöründeki borç yükü artarken, kamu yönetiminde yaşanan liyakat eksikliği ve kurumsal hafızanın silinmesi, kalıcı çözümler üretmeyi imkansız hale getirmiştir. Son olarak ilimizde yaşanan zirai don felaketi ile birçok üretici ciddi zarar görmüştür. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bakanlık desteklerinin bu gibi doğal afetlerde daha kapsayıcı ve etkili hale getirilmesi gerektiğini önemle vurguluyoruz.” dedi.

“TARIM SEKTÖRÜ, ULUSAL GÜVENLİK KADAR STRATEJİK ÖNEME SAHİP”

Tarım sektörünün, ulusal güvenlik kadar stratejik öneme sahip bir alan olduğuna dikkat çekilen basın açıklamasında, bugün sadece bir kutlama değil; çiftçinin alın terine sahip çıkma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm yollarını hep birlikte savunma günü olduğunu kaydetti.

Tarım ve gıda alanında yaşanan sorunların çözümü için acil politika değişikliklerine ve yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya Kent Konseyi Başkanları, tarımın geleceğine katkı sunmak adına önerilerde bulundu.

Tarımsal desteklerin üretim takvimine uyumlu hale getirilmesi gerektiğini kaydeden başkanlar, şunları kaydetti:

"Mazot ve gübre destekleri, üretim alanına göre değil, ürün ve üretim esaslı olarak yeniden düzenlenmeli. Küçük aile işletmeciliği öncelikli olarak desteklenmeli, bu yapılar üretimin sürdürülebilirliği açısından teşvik edilmeli. Tarım alanları üzerindeki imar ve kamu yatırımı baskısı azaltılmalı; enerji ve altyapı projelerinde alternatif alanlar tercih edilmeli. Tarım arazilerinin kullanımına ilişkin sürdürülebilir denetim mekanizmaları kurulmalı, atıl araziler tarıma kazandırılmalı. Kuraklığa dayanıklı türlerin üretimi teşvik edilmeli; su hasadı, modern sulama sistemleri gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalı. Tarımsal üretimde çevreye duyarlı ve insan sağlığını önceleyen modeller uygulanmalı, agroekolojik yöntemlere geçiş teşvik edilmeli. Kamu ve sivil toplum işbirlikleri güçlendirilmeli; yerelde tarım danışmanlığı, eğitim ve teknik destek hizmetleri artırılmalı. Dijital tarım uygulamaları desteklenmeli; takip sistemleri ve yapay zeka temelli modeller üreticiye ulaşacak şekilde yaygınlaştırılmalı. 30 yaş altı genç çiftçilerin sosyal güvenlik primleri kamu tarafından karşılanmalı. Kadın çiftçilerin emeklilik primleri benzer şekilde desteklenmeli, kadın kooperatifleri teşvik edilmeli. Tersine göçü teşvik edecek kırsal kalkınma destek programları yaygınlaştırılmalı. Katma değerli ürünlerin üretimi için teşvik mekanizmaları geliştirilmeli. Ürün muhafazasına yönelik soğuk hava deposu, silo, freeze-dried tesisleri gibi altyapılar desteklenmeli. Mera alanlarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için mevzuat güçlendirilmeli, mera ıslah çalışmaları sübvanse edilmeli. Kaba yem üretimi için özel destek programları hayata geçirilmeli. Kamu/çiftçi ortaklı tohum, gübre gibi girdiler için destekleme programları oluşturulmalı. Yerli tohum üretimi teşvik edilmeli, dışa bağımlılık azaltılmalı. Kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması için yeni kooperatiflerin kurulması desteklenmeli; özellikle örgütsüz kırsal bölgelerde bu süreç kolaylaştırılmalı. Güdümlü yapılar yerine, üye odaklı demokratik kooperatifçilik esas alınmalı. Kooperatifler üzerinden makine parkları kurulmalı ve ortak kullanımlar desteklenmeli. Kooperatiflerin teknik danışmanlık ve kapasite geliştirme hizmetlerinden faydalanması sağlanmalı. Yaş meyve-sebze hallerinde aracılık sistemi kaldırılmalı, üretici ile tüketici arasındaki bağ güçlendirilmeli. Tarım sigortaları yaygınlaştırılmalı, kapsamları genişletilmeli".