Sultangazi’de Ardahan Rüzgârı

Ardahan’ın kaşar peyniri, meşhur balı ve kaz eti Sultangazililerle buluştu. Sultangazi Belediyesi ile İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Derneği tarafından düzenlenen Ardahan Yöresel Kaz Eti, Kaşar Peyniri ve Bal Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Sultangazililer büyük ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu’nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini ‘Yöresel Günler’ ile ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Türkiye’nin Kafkaslar’a açılan kapısı Ardahan’ın birçok meşhur lezzeti Sultangazi’ye taşındı. Sultangazi Belediyesi ile İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Derneği tarafından düzenlenen Ardahan Yöresel Kaz Eti, Kaşar Peyniri ve Bal Festivali meşhur lezzetlerin yanı sıra, geleneksel aşık atışmaları ile büyük ilgi gördü.

4 gün boyunca devam eden Festival 27 Kasım Pazar günü özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Programa, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Dernek Başkanı Mustafa Darboğaz, CHP Sultangazi İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Akçay, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşık Atışması

Ardahan denince akıllara, birbirinden güzel yöresel lezzetlerin yanı sıra aşık atışmaları da gelir. Festival özel etkinliğinde aşıklar, ellerine sazı alarak sahneye çıktı. Aşık atışması, izleyenlerden büyük alkış aldı.

“Gönüllere dokunmak için buradayız”

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yöresel günler etkinlikleri kapsamında bu hafta Ardahan’ın kültürünü Sultangazi’ye taşıdıklarını söyledi. Başkan Dursun, “Sultangazi’de yöresel günler dolu dolu geçmeye devam ediyor. Biz, burada yaşayan hemşehrilerimizin en küçük tatillerini memleketine giderek geçirmek istedikleri, kökü ile Anadolu ile bağını koparmayan insanların yaşadığı Sultangazi’deyiz. Dolayısıyla bunun devam etmesini istiyoruz. Örf ve adetlerinden kopmamış, onlarla güç bulan ancak İstanbul’un şehirliliğini de hakkıyla yaşayan bir nesil yetişmesi adına bu işleri yapmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımıza aktarmamız gereken geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Sultangazi’nin 15 mahallesinde adaletle, hakkaniyetle, hoşgörüyle hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bu hizmetleri yaparken de hiçbir zaman şunu unutmuyoruz, bu bize verilmiş bir emanet, bu emaneti hakkıyla taşımak için buradayız biz.

3 yıl önce verdiğimiz sözlerin her şeye rağmen, her türlü zorluğa rağmen çok daha fazlasını yapıyoruz ve Sultangazi’yi Sultanşehir yapma yolunda çok büyük adımlar atıyoruz. İnsanlarımıza hizmetin en güzelini götürmek adına en büyük çalışmalar yapılır, bizim bu konuda bir tereddütümüz yok. Ama bizim ana misyonumuz insanların gönüllerine dokunmak. Eğer biz bunu yapabiliyorsak, onların gönüllerinde bir perde aralayabiliyorsak biz kendimizi mutlu, huzurlu ve şehre hizmet etmiş birisi olarak görürüz. Ben ve çalışma arkadaşlarım, bu amaç için buradayız ve bu duygularla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, “Burada bulunan insanlarımızı gurbette saymıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde nerede yaşarsak yaşayalım gurbette değil, ev sahibiyiz. Sultangazi’de de bütün Ardahanlılar ev sahibidir. Bu güzel ortamı hazırlayan başta Belediye Başkanımız ve ekibine, değerli dernek yönetimimize ve katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Programda konuşan İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Dernek Başkanı Mustafa Darboğaz da Ardahan Yöresel Günlerinde Sultangazililerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek organizasyona desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dursun’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Dursun ve beraberindekiler standları gezerek esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti.