Sultangazi'de Gelecek 2 yaşını kutladı

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanlığı olarak 2. Kuruluş Yıl Dönümü Programı gerçekleştirildi. Program Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, İl Başkan yardımcıları, Siyasi parti ilçe başkanları, Muhtarlar, Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve Sultangazi'li vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kutlama programı ile ilgili açıklama yapan Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan, “2 yılda yaptığımız çalışmaların yer aldığı sinevizyon izletisinin ardından 15 Mahalle Başkanımıza mazbatalarını takdim ettik. Programda en çok üye kazandıran parti mensuplarımızı teşekkür belgesiyle ödüllendirdik.

Sunum ve şiirleriyle programımızı Sunan Yasin Şahin'e türküleriyle bizlere unutulmaz bir gün yaşatan Mehmet Kumral ve ekibine baştan sona program her planmasında gönülden görev yapan kardeşlerime teşekkür eder, Şükranlarımı sunarım.

Türkiye Gelecek ile Güzelleşecek

Gelecek Partisi, Türkiye’yi taşıyacak özgürlükçü, demokrat, evrensel ve kadim değerlerimizden güç alan bir siyasal vizyonu sahiplenecektir diyen Başkan Altan, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, ayırımcılıkların son bulduğu, adil ve müreffeh bir Türkiye vizyonu ile yola çıktık. Biz biliyoruz ki Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. “ ifadelerini kullandı.