Sarıyer Belediyesi Ramazan ayı öncesi, 8 Bin 400 kişiye Sarıyer Halk Kart’ın dağıtımına başladı. Kart dağıtımında vatandaşlarla bir araya gelen Sarıyer Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adıyı Şükrü Genç, “Şunu bilmenizi istiyorum bizim gönlümüz sizinle” dedi.

Dar gelirli ailelere başta gıda olmak üzere, giyim ve temizlik malzemeleri ihtiyaçlarını temin edebilmek için verilen sosyal yardım desteğini, çağdaş bir yaklaşımla uygulayan Sarıyer Belediyesi, başvuruda bulunup yardım almaya hak kazanan vatandaşların halk kartlarını teslim etmeye başladı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde dağıtılmaya başlayan kartlar ile 38 mahalleden 8 bin 400 Sarıyerliye ulaşılacak. Vatandaşlar yatırılan tutar karşılığında ilçe genelindeki 41 anlaşmalı marketten alışveriş yapabilecek.

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Halk kart dağıtım töreninde vatandaşlarla bir araya gelen Sarıyer Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Şükrü Genç, “Bizler sizler için varız” diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben yaşamın içinde, sıkıntıların ne olduğunu çok net biliyorum. Sizin içinde bulunduğunuz sıkıntıları ben de çocukluğumdan beri yaşıyorum. Hala çocukluğumdaki mahallede oturuyorum. Komşularımın yaşadıkları zorlukları görüyorum. Çocuklarını okula götürürken ne zorluklar yaşadığını biliyorum. Ramazan ayı çok önemli bir ay. Bereketiyle gelsin diyoruz. İçinde bulunduğumuz durumda bunlar tabi ki yetersiz. Biz elimizden geldiğince topladığımız vergilerden tasarruf yaparak en azından bir öğüne katkıda bulunalım diyoruz. Öğrencilere burs veriyoruz, asker ailelerine yardım ediyoruz, sünnet kıyafeti ve operasyon desteği, gıda desteği, hasta bezi ve hasta yatağı, giysi ve eşya yardımı, cenaze yemeği, akülü ve aküsüz sandalye desteği veriyoruz. Sizden ricam etrafınızda bizim ulaşamadığımız birileri varsa onları da getirin. Şunu bilmenizi istiyorum bizim gönlümüz sizinle. Benim sizden başka kimsem yok.”