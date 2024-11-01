Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gezi programları kapsamında SUBÜ Turizm Fakültesi öğrencilerini Sapanca, Geyve, Pamukva’da Alifuatpaşa Müzesi, II. Bayezid Köprüsü, Kuvayı Milliye Müzesi gibi noktalarda şehrin tarihi derinliğine doğru yolculuğa çıkardı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen gezi programları tüm hızıyla devam ediyor.

Unutulmaz yolculuk

Son olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ)Turizm Fakültesi öğrencileri, programın misafiri oldu.

Gençler Büyükşehirle Sakarya’nın doğal güzellikleri başta olmak üzere tarihi, kültürel ve sosyal dokusunu tanıdı, unutulmaz bir yolculuğa çıktı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda öğrencilerin ilk durağı İl Ormanı Tabiat Parkı oldu.

Tarihi noktalar

Burada sonbaharın en güzel görüntüleri arasında yürüyüş yapan öğrenciler doğanın eşsiz güzelliği arasında temiz oksijeni soludular. Gezinin bir diğer durağı ise Geyve ilçesinde bulunan Ali Fuat Paşa Kuvayı Milliye Müzesi ve II.Bayezid Köprüsü oldu.

Kuvayı Milliye Müzesi’nde Kurtuluş Savaşı’na dair birçok tarihi eseri yerinde inceleyen öğrenciler, daha sonra tarihi menzil yollarının üzerinde bulunan II.Bayezid Köprüsü’nü gezdi.

Esentepe Seyir Terası’nda eşsiz manzara

Geyve’nin ardından öğrencilerPamukova Esentepe Seyir Terası’na gitti. Pamukova Ovası’nın eşsiz manzarasının keyfini çıkaran gençler, Büyükşehir Belediyesi Esentepe Park Tesisleri’nde günün yorgunluğunu attı.

Son durak ise Taraklı oldu. Tarihi Taraklı Evleri’nin yanı sıraanıt ağaç, Yunuspaşa Cami vetarihi hamamları ziyaret eden turizm öğrencileri, ilçedeki eserleri inceledi.