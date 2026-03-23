ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılı Şubat ayında ülke genelinde yürütülen adli operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli kolluk birimleri tarafından 787 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda toplam 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bin 877 kişi tutuklandığını, 624 şüpheliye ise adli kontrol tedbirinin uygulandığı kaydedildi.

En fazla işlem yapılan ilin İstanbul olduğunu belirten Bakan Gürlek, 'Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek ayrıca, operasyonlarda görev alan tüm yargı mensupları ve adli kolluk birimlerine teşekkürlerini iletti.