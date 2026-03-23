Kamu Denetçiliği Kurumu, A sınıfı ehliyeti iptal edilen monoküler vatandaşın başvurusu üzerine idareye 'bireysel ve bilimsel değerlendirme yapılmadan iptal edilmemeli' yönünde tavsiyede bulundu.

ANKARA (İGFA) - Monoküler bir vatandaşın, almaya hak kazandığı sürücü sertifikasının 'A sınıfı sürücü belgesi alamayacağı' gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine yaptığı başvuru Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından incelendi.

Dosyayı değerlendiren KDK, monoküler bireylerin A sınıfı sürücü belgesi alıp alamayacağına ilişkin işlemlerde genel ve soyut gerekçelerle hareket edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kurum, sürücü belgesi iptallerinde kişinin sağlık durumu ve yönetmelik şartlarına uygunluğunun somut, bireysel ve teknik verilerle ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

https://twitter.com/TRombudsman/status/2035970930267062561

KDK tarafından ilgili idareye gönderilen tavsiye kararında, objektif ve bilimsel değerlendirmeler yapılmadan ehliyet iptaline gidilmemesi gerektiği ifade edildi.

Kararda ayrıca, her başvurunun kendi özel koşulları çerçevesinde ele alınmasının önemine işaret edildi.