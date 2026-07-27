Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ev sahipliğinde Başkent'te ilk kez 'Ankara Dergi Festivali' düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Zafer Genç Akademi'de düzenlenen Dergi Festivali'ne; bağımsız yayınlardan, edebiyat, düşünce ve kültür-sanat dergilerine kadar Türkiye'nin dört bir yanından 45'ye yakın dergi yer aldı. Okurlar hem yeni dergilerle tanıştı hem de yazarlarla söyleşi yapma fırsatı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'e sanat ve kültür dolu bir yaz yaşatmaya devam ediyor. Bu amaçla önemli etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Zafer Genç Akademi'de, 'Ankara Dergi Festivali' düzenledi. Başkent'te ilk kez düzenlenen festivale; Türkiye'nin dört bir yanından, bağımsız yayınlar, edebiyat ve kültür-sanat dergileri olmak üzere toplam 45'e yakın dergi katıldı.

Festival boyunca okurlar, farklı dergilerle ve yazarlarla bir araya gelme fırsatı bularak, söyleşilere ve imza etkinliklerine katıldı. Ayrıca festivale, Kadın Emeği Standı da eşlik etti.