Mersin Büyükşehir Belediyesi, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediği etkinliklerle çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşattı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doğadan bilime uzanan renkli etkinliklerle kutladı.

Kent genelinde düzenlenen programlarda çocuklar hem eğlendi hem de öğrenmenin keyfini yaşadı. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni ziyaret eden çocuklar ve aileleri; doğa, enerji verimliliği, iklim, çevre ve astronomi temalı içeriklerle öğrenme sürecine aktif olarak katılma fırsatı buldu.

Büyükşehir'in Trafik Parkı da 23 Nisan'da minik misafirlerinin akınına uğradı. Çocuklar, Büyükşehir'in ücretsiz olarak hizmet veren Trafik Parkı'nda trafik kurallarını öğrenirken, ardından uygulamalı sürüş deneyimi yaşayarak keyifli anlar geçirdi.

Park alanında yer alan birbirinden eğlenceli oyunlar da çocukların büyük ilgi odağı oldu. Yüz boyama etkinliği ile yüzlerini renklendiren çocuklar, oyun alanında eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.

23 Nisan coşkusu Tarsus Doğa Parkı'nda da yaşandı. 23 Nisan dolayısıyla 18 yaş altı ziyaretçilere ücretsiz olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'nı binlerce kişi ziyaret etti.

ÇOCUKLAR BİLİMİN DERİNLİKLERİNİ KEŞFETTİ

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni ziyaret eden çocuklar ve aileleri, hem bilimle tanıştı hem de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Atölyelere katılan, gezegenleri öğrenen ve çeşitli etkinliklerde yer alan çocuklar, merkezin sunduğu imkanlardan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.