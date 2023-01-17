Siyasetin duayenlerinden İmamoğlu'na destek siyareti

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Türkiye siyasi hareketinin farklı yelpazelerinde yer almış, ülke politikasına yön vermiş duayen siyasetçiler, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Saraçhane’de buluştu. İmamoğlu, aralarında Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk, Saadettin Tantan, Algan Hacaloğli, Nesrin Nas, Hikmet Sami Türk, Seyfi Oktay, Mukadder Başeğmez, Celal Doğan, Nurettin Sözen, Ali Müfit Gürtuna, Yaşar Okuyan, Ercan Karakaş, Yüksel Yalova, Süleyman Çelebi ve Süheyl Batum gibi isimlerin bulunduğu yaklaşık 90 duayen siyasetçiyi, İBB Meclis Salonu’nda ağırladı.