Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sinema sektörünün ihracat potansiyelini artırmak ve yerli yapımların küresel görünürlüğünü güçlendirmek için sektör temsilcileriyle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) temsilcileriyle Ticaret Bakanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Türk sinema sektörünün mevcut durumu, yapısal gelişimi ve küresel pazarlardaki rekabet gücü ele alındı.

Özellikle yerli yapımların uluslararası platformlarda daha fazla yer bulması ve sektörün ihracat potansiyelinin artırılması için değerlendirmelerde bulunuldu.

https://twitter.com/mahmutgurcan/status/1940456577053454400

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya paylaşımında, “Ticaret Bakanlığı olarak, sinema sektörümüzün ihracat kapasitesinin artırılmasını ve kültürel değerlerimizin dünya genelinde daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini önemsiyor; bu doğrultuda atılacak her adımı desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.