Konya Selçuklu Belediyesi Sille Tabiat Okulu, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 121 okul, 192 sınıftan 6 bin 105 öğrenciyi doğayla buluşturdu.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi tarafından eğitim hayatına kazandırılan Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında mezuniyet heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yıl boyunca binlerce öğrenciyi doğa ile buluşturan ve onlara yeni bakış açıları kazandıran Sille Tabiat Okulu’nda da yıl sonu mezuniyet heyecanı yaşandı. Eğitim dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler eğlenceli bir günün ardından tatile girdi.

Sille Baraj Parkı içerisinde yer alan Sille Tabiat Okulu’ndaki eğitim faaliyetleri Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldü. Bünyesinde yer alan pek çok atölye ile öğrenciler el becerileri, sosyal iletişim ve sorumluluk duygularını geliştirme imkânı buldu ve yeni tecrübeler kazandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde düzenlenen etkinliklere 2. ve 4. sınıflardan oluşan sabah ve öğle grubu olmak üzere toplamda 121 okul, 192 sınıftan 6 bin 105 öğrenci katıldı.

Yıl sonu mezuniyet programına Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali İmran Arıtan, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Halk Oyunları gösterisi ile başlayan programda öğrenci ve öğretmenlere katılım belgesi, eğitmenlere teşekkür belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Programda protokol üyeleri öğrencileri tebrik ederken eğitmenlere de özverili gayretleri nedeniyle teşekkür etti.

Öğrencilerin keyifli vakit geçirebilmeleri adına bubble show etkinliğinin de gerçekleştirildiği program, aile fotoğraf çekimi ve gökyüzüne balon bırakma etkinliği ile sona erdi.