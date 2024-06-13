İstanbul'un Şile ilçesinde sahile yüzmeye gelen 37 kişilik kafileden 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. 2 kişiyi arkadaşları kurtarırken, 2 kişi ise boğularak hayatını kaybetti.Nurcan KIRCALI / İSTANBuL (İGFA) - Şile'de sahilde yüzmeye gelen 37 kişilik kafileden 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre sabah erken saatlerde Şile'de aralarında öğretmenlerin de bulunduğu yabancı uyruklu 37 kişilik kafile, Sultangazi'den otobüsle Kızılcaköy Sahili'ne geldi. Grup cankurtaranların henüz göreve başlamadıkları saatte denize girip yüzdükten bir süre sonra içlerinden 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.

2 kişi, kafiledekilerin yardımıyla denizden çıkarılırken, bölgeye ihbar üzerine sahil güvenlik, Jandarma ve İtfaiye ekiplerine bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 36 yaşındaki Mohammad Alkanavi cesedine ulaşılırken, Enes Kabbani kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cankurtaran eğitmeni Gürkan Çetiner, "Cankurtaran olmadığı bölgelerde denize girildiği zaman bu gibi sonuçlarla maalesef karşılaşılıyor. Sabah 07.00 sıralarında 30-35 kişilik bir kafile buraya geliyorlar ve direk denize giriyorlar. Deniz gerçekten çok tehlikeli. Oldukça yoğun dalgalı bir bölge. Maalesef bir kişinin cansız bedenine ulaşılıyor. Bir kişi biraz suyun üzerinde kalması sebebiyle oldukça açıkta, uzman kurtarma ekipleri tarafından alınıyor. Bir kişinin de tedavi altında olduğu söyleniyor. Sabahın erken saatlerinde girmiş olmaları tehlikeyi çağırıyor. Çünkü cankurtaranlar en azından plaj görevlileri, 09.00- 09.30'dan önce mesaiye başlamazlar. Şile bölgesinde büyük problemlerden bir tanesi sabahın erken saatlerinde ve gece saatlerinde denize girmek. Bildiğim kadarıyla Suriyeli öğretmen bir grup" dedi.

Olayla ilgili Sahil Güvenlik,İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.