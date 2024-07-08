Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde üzerinde seyretmesi gıda zehirlenmelerinin artmasına neden oldu. Peki, gıda zehirlenmesine karşı neler yapmalıyız?Zübeyde ÖZLÜ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Artan sıcaklıklarla birlikte gıda zehirlenmesi vakaları da ciddi oranda arttı. Uzman Diyetisyen Miray Yağmur, artış gösteren gıda zehirlenmesi hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

SICAK HAVALARDA GIDA ZEHİRLENMELERİ NEDEN ARTIYOR?

Sıcak havalarda gıda zehirlenmelerinin artmasının nedenlerinde bahseden Uzman Diyetisyen Miray Yağmur,“Sıcak havalarda gıda zehirlenmelerinin artmasının birkaç temel nedeni vardır. İlk olarak, yüksek sıcaklıklar bakterilerin, virüslerin ve diğer patojenlerin çoğalması için ideal koşullar sağlar. Özellikle Salmonella, E. coli ve Listeria gibi bakteriler sıcak ortamlarda hızla üreyebilir. Gıdaların uygun şekilde saklanmaması veya yeterince pişirilmemesi durumunda bu patojenler kolayca çoğalır ve gıda zehirlenmesine neden olabilir. Ayrıca, sıcak havalarda insanlar daha sık piknik yapar, dışarıda yemek yer ve yiyecekleri açık havada uzun süre bırakabilirler. Bu durum, yiyeceklerin uygun sıcaklıkta saklanmasını zorlaştırır ve bakterilerin üremesi için elverişli bir ortam yaratır. Özellikle mayonez, süt ürünleri, et, tavuk ve deniz ürünleri gibi hassas gıdalar, sıcak havalarda daha hızlı bozulma riski taşır. Son olarak, sıcak havalarda su tüketimi artar ve bazen kontamine su kaynaklarından su içme riski de söz konusu olabilir. Kirli veya mikroplu su tüketimi, bağırsak enfeksiyonlarına ve gıda zehirlenmelerine yol açabilir.” dedi.

GIDA ZEHİRLENMELERİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇEBİLİRİZ?

Gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için çeşitli önlemler alınabileceğinin altını çizen Dyt. Yağmur, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle, ellerin yemek hazırlamadan önce ve sonra sabun ve suyla yıkanması, çapraz bulaşmayı önlemek için çiğ et, tavuk, deniz ürünleri ve yumurtaların diğer yiyeceklerden ayrı tutulması ve mutfak yüzeylerinin, kesme tahtalarının ve aletlerin düzenli olarak temizlenmesi çok önemlidir. Yiyeceklerin doğru saklanması da hayati önem taşır. Buzdolabının 4°C veya daha düşük, dondurucunun ise -18°C veya daha düşük sıcaklıkta tutulması, artan yemeklerin 2 saat içinde buzdolabına konulması ve 3-4 gün içinde tüketilmesi gerekmektedir. Gıdaların güvenli şekilde pişirilmesi, et, tavuk, balık ve yumurtaların iç sıcaklıklarının uygun seviyeye gelene kadar pişirilmesi ile sağlanır ve bu noktada bir gıda termometresi kullanmak faydalıdır. Güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmak, taze ve son kullanma tarihi geçmemiş ürünler tercih etmek, ambalajı hasar görmüş ürünleri almaktan kaçınmak da önemlidir. Eğitim ve farkındalık da gıda güvenliğinin sağlanmasında kritik rol oynar. Bu yüzden gıda güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri paylaşmak, gıda etiketlerini okuyup saklama koşullarını ve pişirme talimatlarını dikkate almak gerekir. Bu önlemler, gıda zehirlenmesi riskini önemli ölçüde azaltacaktır ve düzenli olarak uygulanmaları, hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını korumanıza yardımcı olur.”