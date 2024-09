Ünlü sanatçı Sibel Can, Harbiye Açıkhava konserlerinin bu yaz sezonundaki son konseri için sahnedeki yerini aldı. Amor Gariboviç’in siyah payet ve tüllerle özenle hazırladığı elbisesi ile sahne alan ünlü sanatçı ,bu muhteşem performansı ile yine unutulmaz anılara bir kez daha girdi.İSTANBUL (İGFA) -Yaklaşık 2.5 saat eşsiz yorumu ile eserlerini okuyan Sibel Can, sahne repertuarı ile de her zamanki gibi çok beğenildi.

Çok sevilen hit olmuş şarkılarının yanı sıra türkü ve şarkılardan örnekleri senfoni orkestrası eşliğinde yorumlayarak tarihi bir konsere imza atan ünlü sanatçı, yeni sezonda da yeni sürprizlerle dinleyicilerinin karşısında olacak.

Events Across Turkey’nin kült projesi haline gelen “An Epic Symphony İstanbul Night Flight” konserleri kapsamında gerçekleşen ‘An Epic Symphony Sibel Can’ konseri bu yazın son Harbiye Açıkhava konserinden sonra 2 Ekim’de Antalya’da kaldığı yerden devam edecek.

Tuluğ Tırpan ve Özgür Sevinç yönetiminde, Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde, büyük bir gösteri ile dinleyiciler karşısına çıkmaya hazırlanan Sibel Can, Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu sahnesinde de muhteşem bir müzik şöleni ile dinleyicilerinin karşısında olacak.

Hüsnü Şenlendirici’nin de konuk sanatçı olarak yer alacağı konserin bilet satışlarına çok büyük ilgi olduğu öğrenildi.