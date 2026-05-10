Edirne'nin Keşan ilçesinde doğal güzellikleriyle meşhur Mecidiye köyünde, asırlardır süregelen bahar geleneği Mecidiye Dallığı, bu yıl da doğanın kucağında büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlik, sadece bir bahar kutlaması değil, aynı zamanda yaklaşan Anneler Günü vesilesiyle duygusal anlara da sahne oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Mecidiye köyünde düzenlenen geleneksel Dallık Şenliği, çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği şenlikte, Mecidiye Muhtarlığı tarafından Anneler Günü dolayısıyla yapılan sürpriz hediyeler güne damga vurdu.

Baharın gelişini simgeleyen Mecidiye Dallığı, bu yıl da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren mesire alanlarını doldurduğu etkinlikte, geleneksel ikramlar eşliğinde keyifli vakit geçirildi. Mecidiye Muhtarı Gürkan Akça ve ekibi, hemşehrileriyle tek tek ilgilenerek dayanışma ruhunu pekiştirdi.

ANNELER GÜNÜ UNUTULMADI

Etkinliğin en anlamlı anları, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yaşandı. Mecidiye Muhtarlığı, şenliğe katılan kadınlara ve annelere çeşitli hediyeler takdim ederek bu özel günü şimdiden kutladı. Muhtarlığın bu ince jesti, katılımcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Muhtarlıktan yapılan açıklamada; gelenekleri yaşatmanın ve sosyal dayanışmayı güçlendirmenin önemi vurgulanırken, tüm annelerin bu anlamlı günü bir kez daha kutlandı.