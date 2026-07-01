Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gitti. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle aile hekimi sevkiyle yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı yüzde 50 indirimli alınacak. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında ise muayenelerden katılım payı alınmaması uygulaması devam edecek.

ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik yaptı. Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, muayene katılım paylarına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Yeni düzenlemeye göre, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilen hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. Aile sağlığı merkezleri ve birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki mevcut uygulama korunurken, diğer sağlık hizmeti sunucularında uygulanacak katılım payı sistemi yeniden düzenlendi.

Buna göre uygulanacak katılım payı tutarları 50 ile 100 TL arasında güncellendi.

Tebliğin en dikkat çeken değişikliği ise aile hekimi sevkiyle yapılan muayenelere yönelik oldu.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinin sevkiyle ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınacak katılım payı yüzde 50 indirimli tahsil edilecek.

Düzenlemeyle ayrıca, Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili maddesinde yer alan '5 gün' ibaresi '30 gün' olarak değiştirildi. Böylece uygulamadaki süre 30 güne çıkarılmış oldu.

SGK, söz konusu düzenlemeyle aile hekimliği sisteminin etkin kullanımını teşvik etmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimde sevk zincirinin güçlendirilmesini hedefliyor.