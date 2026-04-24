Adalet Bakanlığı, 2025 yılı adalet istatistiklerinin yargı süreçlerinde hızlanma, iş yükünde azalma ve alternatif çözüm yöntemlerinde artışı ortaya koyduğunu rakamlarla açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Adalet İstatistikleri 2025' verileri, yargı sisteminde hız ve verimliliğin arttığını ortaya koydu.

Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan istatistiki verilere göre, yapılan düzenlemelerle sayesinde dava ve soruşturma süreçlerinin kısaldığını, mahkemelerin iş yükünün azaldığı duyuruldu.

Lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaların en başta ayıklandığını vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların gereksiz yere yıpranmasının önüne geçildiğini ifade edeek, bu uygulama çerçevesinde 2025 sonuna kadar 1,4 milyondan fazla ihbar dosyasında 'soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği bildirdi.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması da istatistiklere yansıdığına dikkati çeken Bakan Gürlek, 2025 yılında arabuluculuk kapsamında uyuşmazlıkların yüzde 54'ü anlaşmayla sonuçlanırken, bu sayede hukuk, iş, tüketici ve ticaret mahkemelerinde iş yükünde ciddi düşüşler yaşandığı, özellikle iş mahkemelerinde yüzde 77,5, tüketici mahkemelerinde ise yüzde 46,1 oranında azalmanın dikkat çktiğini kaydetti.

Verilere göre yargı süreçlerinde süreler de kısaldı. Cumhuriyet başsavcılıklarında ortalama dosya görülme süresi 2016'da 431 gün iken 2025'te 393 güne geriledi. İhbar dosyalarında ise bu süre 51 güne kadar düştü. Boşanma davalarının ortalama görülme süresi de 160 güne indi. Hakim başına düşen dosya sayısında da azalma yaşandı. 2016 yılında 506 olan dosya sayısı, 2025'te yüzde 10,3 düşüşle 454'e geriledi.

İstatistiklerde dikkat çeken bir diğer başlık ise 'temizleme oranları' oldu.

2025 yılında hukuk mahkemelerinde temizleme oranı yüzde 99,9'a, ceza mahkemelerinde yüzde 99,3'e yükseldi. Kadastro mahkemelerinde ise yüzde 151,3'e ulaşan oran, açılan dosyalardan daha fazlasının karara bağlandığını gösterdi.

Yargı teşkilatının fiziki ve teknik kapasitesinin güçlendirildiğinin altı çizilen istatistiki verilerde daha hızlı, adil ve vatandaş odaklı bir yargı sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklanan veriler, artan dosya sayısına rağmen yargı sisteminde etkinlik ve verimliliğin yükseldiğine işaret etti.