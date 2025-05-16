Yeni medya sanatçısı Sema Özevin, yapay zekâ ve dijital teknolojilerle sanatın sınırlarını zorluyor. Yeni medya sanatıyla geleneksel kalıpları aşarak teknolojiyle sanatın kesişiminde dikkat çekici bir yolculuk sürdüren Visual Artist Sema Özevin, “Yeni medya sanatı, izleyiciyi içine çeken bir deneyim sunar. Bu yönüyle hem üretim sürecim, hem de anlatı formum sürekli değişiyor" dedi.Ferit BİNZET / İSTANBUL (İGFA) - Geleneksel sanat kalıplarını dijital medyayla aşan, deneysel video ve yapay zekâyla yeni bir anlatı dili kuran Visual Artist Sema Özevin, sanat pratiği ve yeni medya sanatı üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Dijital video, yapay zekâ ve deneysel anlatılarla kendine özgü bir dil yaratan Özevin, sanat pratiğini, “Yeni medya sanatı, izleyiciyi sorgulatan ve dönüştüren bir deneyim. Teknoloji, yaratıcı sürecimin temel taşı” sözleriyle dile getirdi.

Yeni medya sanatına ilgisinin, teknolojinin sanat üzerindeki dönüştürücü gücünü keşfetme merakıyla başladığını belirten Özevin, dijital video, ses, fotoğraf ve yapay zekâyı harmanlayarak eserler ürettiğini belirterek, “Yapay zekâ destekli araçlarla sezgisel bir bağ kuruyorum, farklı gerçeklik katmanlarını birleştiriyorum” dedi. Sanatçı Özevin, Adobe Premiere, Illustrator, Photoshop, CapCut, OpenAI ve Midjourney gibi araçların, anlatı dünyasının taşıyıcıları olduğunu vurguladı.

“YENİ MEDYA SANATI HÂLÂ TAM KABUL GÖRMEDİ”

Sanat piyasasında yeni medya sanatının yerini değerlendiren Sema Özevin, “Dijital sanatın fizikselliği olmaması ve kopyalanabilirliği nedeniyle bazıları bunu ‘geçici’ görüyor. Oysa bu, sanatın evrimsel bir adımı. Geleneksel sanatla yarışmıyor, onu dönüştürüyor” dedi. NFT’ler ve dijital galerilerin umut verici olduğunu, ancak telif hakları ve arşivleme standartlarının eksik olduğunu belirten Özevin, sanat pratiğinin kavramsal bir zemine dayandığını ifade etti. Özevin, “Her proje için uzun araştırmalar yaparım. Görsel, işitsel ve duygusal bir dünya inşa ederim. Teknik kadar felsefi bir yapı da oluşturuyorum” dedi.

Özevin, Türkiye’de ve dünyada kadın sanatçılar arasında nadir kullanılan video sanatı ve yapay zekâ tekniklerini cesaretle denediğini vurguladı.

SANATÇILARA ÇAĞRI: “DİJİTAL STRATEJİ ÜRETİN”

Yeni medya sanatçılarına önerilerde bulunan Sema Özevin, sadece eser üretmenin yetmeyeceğini belirterek, "Sosyal medya, çevrimiçi sergiler ve uluslararası platformlarda görünürlük stratejisi şart” dedi.

Gelecekte sanatın daha dijital olacağını savunan Özevin, “Bu alan sadece sanatın değil, toplumun, iletişim ve bireyin dönüşümüne dair çok güçlü ipuçları barındırıyor. Yeni medya sanatçısı olmak, zamanın ruhunu kodlamaktır. Bu dönüşümün parçası olmalıyız” diye konuştu.

GÖRSEL SANATÇI SEMA ÖZEVİN KİMDİR?

2006 yılından bu yana fotoğraf, video ve yeni medya sanatında üretim yapan Sema Özevin, “Pişmaniye”, “Chronotope” ve “Superfluid” gibi projelerle tanınıyor. Kocaeli Üniversitesi’nde fotoğraf, Gazi Üniversitesi’nde videoart üzerine yüksek lisans yaptı.

Sanat ve Kültür Yönetimi’nde doktora çalışmalarına devam eden Özevin, FIAP tarafından “AFIAP” ve “EFIAP” unvanlarıyla onurlandırıldı.

15 kişisel sergi açan sanatçı, ulusal ve uluslararası birçok karma sergide yer aldı.

Sema Özevin Academy ile sanatsal proje geliştirme ve eğitimler sunarken, akademisyen kimliğiyle üniversitelerde ders veriyor.