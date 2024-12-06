Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonluğunda özel bireyler için Seka Kâğıt Müzesi’nde özel bir etkinlik düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - Özel Mürüvvet Evyap Okulu öğrencileri, atölye çalışmasında öğreticilerinin rehberliğinde kuş yuvası yaparak el becerilerini geliştirirken, Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu ile gerçekleştirilen proje kapsamında ise 44 eserden oluşan “Sanatla Tüm Engelleri Aşıyoruz” sergi açılışı yapıldı.

Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu ile gerçekleştirilen proje kapsamında, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, 20 özel öğrencinin resim ve ebru sanatını birleştirerek yapmış oldukları 44 eserden oluşan “Sanatla Tüm Engelleri Aşıyoruz” sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikler, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımlarını sağlamayı amaçladı.

SERGİ 10 ARALIK’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu ile gerçekleştirilen proje kapsamında açılışı yapılan “Sanatla Tüm Engelleri Aşıyoruz” sergisi SEKA Kâğıt Müzesi Makina Salonu’nda 10 Aralık’a kadar ziyaretçilerine açık olacak.