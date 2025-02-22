Bodrum’da sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla düzenlenen Sevgi Artırma projesinin ikinci müzayedesi, Bodrium Hotel & SPA’da gerçekleştirildi.

JCI Bodrum Turuncu Pati ortaklığıyla hayata geçirilen etkinlik, Salda DOHAK (Doğa ve Hayvanseverler Koruma Derneği) ve Güllük Mutlu Kuyruklar Yaşam Evi yararına düzenlendi.

Sanat ve iyiliğin buluştuğu anlamlı gecede 27 eser satılarak önemli bir bağış toplandı.

Gecenin en büyük destekçilerinden iş insanı Deniz Tüzüner, Devrim Erbil, Vedat Akman ve İbrahim Kılınç gibi değerli sanatçıların eserlerinden 10 adet satın alarak müzayedenin en büyük katkısını sundu.

Elde edilen gelir, şeffaflık ilkesine bağlı kalarak doğrudan katılımcılar tarafından DOHAK ve Güllük Mutlu Kuyruklar Yaşam Evi’nin hesaplarına aktarıldı.

Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, soğuk kış aylarında sokak hayvanları için düzenlenen bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Müzayedenin sonunda Genel Müdür Yiğit Girgin'e katkılarından ötürü bir de teşekkür plaketi sunuldu.

Nam-Taş Y.K Başkanı Mehmet Akif Agu, JCI Bodrum 2025 dönemi Başkanı Utku Kurtuluş, JCI Bodrum 2024 dönemi Başkanı ve Turuncu Pati Kurucusu Berfu Yalçın