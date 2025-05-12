Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, resim ve seramik sanatının büyülü dünyasını bir araya getiren 'Mistik Dokular' sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.ANTALYA (İGFA) - Mağara resimlerinden Anadolu ritüellerine, sufi meclislerinden kolektif bilinçdışının simgelerine kadar uzanan serginin küratörlüğünü Şebnem Toker Bahar yaparken, ressam Burak Tatar ve seramik sanatçısı Cenk Mısırlıoğlu’nun eserleri de bu sergide yer alıyor.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 13 Mayıs’ta açılacak Mistik Dokular Sergisi, sanatçının figüratif olanın ötesine geçerek bilinçdışına açılan kapısını aralarken her form bir sezginin, bir içsel sıçrayışın izini temsil ediyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir kentin ruhunu besleyen en güçlü damarlarından birinin sanat olduğunu söyledi. Başkan Uysal, Antalya’nın kültürel çeşitliliğini ve çağdaş sanatla kurduğu bağı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen sergide emeği geçen sanatçılara teşekkür etti.

Sergi, 9 Haziran’a kadar ücretsiz gezilebilecek