Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Alpu, Mihalıççık ve Seyitgazi'deki damızlık çiftliklerinde 2026 yılının ilk dört ayında 800 kuzu dünyaya geldi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Alpu, Seyitgazi ve Mihalıççık Belediyeleriyle 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine İlişkin İş Birliği Protokolü' kapsamında kurulan damızlık çiftliklerinde kuzu sesleri bayram havası estiriyor.

Bilimsel yöntemler ve planlı aşılama takvimiyle yürütülen çalışmalar sayesinde kuzu kayıpları Türkiye ortalamasının oldukça altına çekildi. Düzenli veteriner kontrolleri ve koruyucu hekimlik uygulamalarıyla sürü sağlığı güvence altına alınırken, elde edilen başarı bölgedeki yetiştiriciler için de örnek bir model oluşturuyor.

ÇİFTÇİYE REHBER, GELECEĞE YATIRIM

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi personeli Veteriner Hekim Eşref Genç, hedeflerinin bu başarıyı kalıcı hale getirmek olduğunu belirterek, 'Planlı aşılama ve doğru sürü yönetimiyle elde ettiğimiz bu sonuçlar, yerel üreticimize de rehberlik ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin vizyonuyla, küçükbaş hayvancılığı desteklemeye ve Eskişehir'in tarımsal potansiyelini artırmaya kararlıyız.' dedi.